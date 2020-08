International

Afrika

Westafrikanische Staaten fordern sofortige Machtübergabe in Mali



Westafrikanische Staaten fordern sofortige Machtübergabe in Mali nach Militärputsch

Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas hat die aufständischen Militärs in Mali dazu aufgerufen, die politische Macht sofort an eine zivile Übergangsregierung zu übergeben. Diese Übergangsregierung solle von einem Präsidenten und einem Ministerpräsidenten angeführt werden, sagte der nigerianische Präsident und Ecowas-Vorsitzende Mahamadou Issoufou in einer Stellungnahme nach einem Gipfel am Freitag. Keiner der beiden dürfe später als Kandidat bei der nächsten Präsidentenwahl kandidieren.

Die Übergabe der Regierungsgeschäfte solle demnach in Konsultation mit Malis Verfassungsgericht, politischen Parteien und Zivilorganisationen stattfinden. Laut der Stellungnahme soll die Übergangsregierung dann binnen zwölf Monaten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abhalten.

Präsident zum Rücktritt gezwungen

Aufständische Militärs hatten vergangene Woche Präsident Ibrahim Boubacar Keïta zum Rücktritt gezwungen. Sie kündigten die Bildung eines Übergangskomitees an, das demnächst Wahlen abhalten solle.

Die Opposition warf Keïta Korruption und Wahlmanipulation vor und forderte seinen Rücktritt. International wurde der Putsch scharf verurteilt und die Freilassung Keïtas gefordert. Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas bemüht sich, in der Krise zu vermitteln. Keïta wurde unterdessen am Donnerstag freigelassen.

Mali steckt seit Jahren in einer Krise. Mehrere Terrorgruppen sind dort aktiv, einige haben dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. In dem Land sind eine EU-Ausbildungsmission sowie eine UN-Mission tätig, an denen sich auch Deutschland beteiligt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Geiselnahme in Luxus-Hotel in Mali Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter