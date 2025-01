Acht Tote bei Erdrutschen auf Bali – Gefahr nicht vorbei

Die Behörden warnten, dass die anhaltenden Regengüsse und Gewitter weitere Katastrophen wie Überschwemmungen und Sturzfluten auslösen könnten. Menschen, die sich in der Nähe von Berghängen oder Flüssen aufhielten, sollten besonders vorsichtig zu sein.

Am Montagmorgen ging in der Ortschaft Ubung Kaja im Bezirk der Hauptstadt Denpasar dann ein weiterer Erdrutsch nieder, der ein Haus unter Erde und Schutt begrub und weitere beschädigte. Auch hier starben vier Anwohner, nach einem Vermissten wird noch gesucht. Das Fernsehen zeigte Aufnahmen von den Sucharbeiten mit Hilfe von Spürhunden. Bagger räumten Trümmer beiseite.

Zunächst gingen am Sonntagabend (Ortszeit) Gesteinsmassen auf ein Haus im Dorf Pikat im Bezirk Klungkung nieder, wie der örtliche Katastrophenschutz mitteilte. Vier Menschen wurden getötet und vier weitere verletzt, eine Person wird noch vermisst. Die Rettungsarbeiten wurden durch schlechtes Wetter und extrem steiles Gelände behindert.

Mysteriöser Todesfall in der Nähe der Schweiz: Was geschah auf Burg Greifenstein?

Rettungskräfte bergen in Baden-Württemberg einen schwer verletzten Mann von einem steilen Hang unter einer alten Burgruine. Kurz danach stirbt der Mann in einer Klinik. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

In Deutschland beschäftigt ein mysteriöser Todesfall rund zwei Autostunden von Schaffhausen derzeit die Polizei. Den Fall ins Rollen brachte ein Notruf am vergangenen Montag, wie die «Bild» berichtet. Kurz nach 17.30 Uhr rief ein Pärchen die Polizei. Die 31-jährige Frau und der 29-jährige Mann gaben an, sich bei der Burgruine Greifenstein im Bundesland Baden-Württemberg zu befinden. Das Pärchen behauptete, ein Bekannter habe sie «angegangen». Daraufhin flüchteten sie.