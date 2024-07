Philippinische Küstenwache kämpft vor Manila gegen Gefahr einer schweren Ölpest

Vor der philippinischen Küste von Manila ist wegen des Taifuns «Gaemi» ein Öltanker gesunken. Nun droht eine schwere Ölpest. Das gekenterte Schiff war mit 1,4 Millionen Litern Öl beladen.

Nach dem Untergang eines philippinischen Tankers vor der Küste von Manila bemüht sich die Küstenwache, eine schwere Ölpest zu verhindern. Ein Teil der rund 1,4 Millionen Liter Schweröl an Bord der «MT Terra Nova» sei bereits ausgelaufen, teilte die Küstenwache am Samstag mit.

Es handele sich allerdings um ein «minimales Leck», die Lage sei «noch nicht alarmierend», sagte Küstenwachen-Sprecher Armando Balilo.

Taucher hätten das kleine Leck am Samstag bei einer Inspektion des gesunkenen Schiffes festgestellt, führte der Sprecher aus. Der daraus resultierende Ölteppich habe sich seit dem Schiffsunglück vom Donnerstag verdreifacht und sei nun zwölf bis 14 Kilometer lang. Zugleich betonte der Sprecher der Küstenwache, dass derzeit «nur eine kleine Menge» Öl ausströme, die Öltanks selbst seien intakt.