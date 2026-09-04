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Zwei Arbeiter nach neun Tagen aus Tunnel in Nepal gerettet

epa13210504 A handout photo made available by the Nepali Army shows a worker rescued from a hydropower tunnel following flash floods in Rasuwa district, Nepal, 04 September 2026. Two people were rescu ...
Zwei Arbeiter sind von Rettungskräften lebend aus einem Tunnel eines Wasserkraftwerks geborgen worden.Bild: keystone

Zwei Arbeiter nach neun Tagen aus Tunnel in Nepal gerettet

04.09.2026, 07:2104.09.2026, 07:21

Neun Tage nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya haben Rettungskräfte in Nepal zwei Arbeiter lebend aus einem Tunnel eines Wasserkraftwerks geborgen.

Es handle sich um einen 30-Jährigen und einen 45-Jährigen, teilte die Armee mit. Auch der Betreiber der Anlage Trishuli 3A bestätigte die Rettung. Beide Männer würden nach Kathmandu geflogen, sagte ein Sprecher. Ihr Zustand sei nach ersten Eindrücken stabil.

Die Sturzflut aus dem Gletschergebiet im Himalaya hatte zahlreiche Wasserkraftanlagen verwüstet, von denen sich einige noch im Bau befanden. Es werden noch Hunderte Arbeiter vermisst, die in den Tunnelsystemen der Anlagen vermutet werden.

Bei der Katastrophe kamen in Nepal und Tibet aktuellen Angaben zufolge mehr als 1300 Menschen ums Leben, die Zahl der Vermissten geht in die Tausende. (sda/dpa)

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