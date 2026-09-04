sonnig21°
DE | FR
burger
International
Videos

Zwei Arbeiter nach neun Tagen aus Tunnel in Nepal gerettet

Video: watson/mwe

Zwei Arbeiter nach neun Tagen aus Tunnel in Nepal gerettet

04.09.2026, 07:2104.09.2026, 09:56

Neun Tage nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya haben Rettungskräfte in Nepal zwei Arbeiter lebend aus einem Tunnel eines Wasserkraftwerks geborgen.

Video: watson/mwe

Es handle sich um einen 30-Jährigen und einen 45-Jährigen, teilte die Armee mit. Auch der Betreiber der Anlage Trishuli 3A bestätigte die Rettung. Beide Männer würden nach Kathmandu geflogen, sagte ein Sprecher. Ihr Zustand sei nach ersten Eindrücken stabil.

Die Sturzflut aus dem Gletschergebiet im Himalaya hatte zahlreiche Wasserkraftanlagen verwüstet, von denen sich einige noch im Bau befanden. Es werden noch Hunderte Arbeiter vermisst, die in den Tunnelsystemen der Anlagen vermutet werden.

epa13210504 A handout photo made available by the Nepali Army shows a worker rescued from a hydropower tunnel following flash floods in Rasuwa district, Nepal, 04 September 2026. Two people were rescu ...
Zwei Arbeiter sind von Rettungskräften lebend aus einem Tunnel eines Wasserkraftwerks geborgen worden.Bild: keystone

Bei der Katastrophe kamen in Nepal und Tibet aktuellen Angaben zufolge mehr als 1300 Menschen ums Leben, die Zahl der Vermissten geht in die Tausende. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kassensturz Kindervelo-Test
1 / 12
Kassensturz Kindervelo-Test

1. Platz / Cube Numove 200 Disc
quelle: screenshot bikester.ch
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Weltspiele der Nomaden in Kirgisistan
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tragödie mit Geflüchteten vor Kanaren – mehr als 80 Tote befürchtet
Bei der Überfahrt in einem kleinen Holzboot von Westafrika zu den Kanaren könnten mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen sein.
Die staatliche spanische Seenotrettungsorganisation teilte mit, am Mittwochabend ein Boot mit 44 Menschen und 5 Leichen 140 Kilometer südlich von Gran Canaria entdeckt zu haben.
Zur Story