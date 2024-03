Unglück in Goldmine: Mann stirbt in Australien nach Einsturz

Beim Einsturz in einer Goldmine in Australien ist ein Grubenarbeiter ums Leben gekommen. Ein weiterer Arbeiter wurde durch herabstürzende Felsbrocken in der Mine nahe der Stadt Ballarat im Bundesstaat Victoria schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 21-Jährige konnte befreit werden und wurde in ein Krankenhaus geflogen. 28 Minenarbeiter konnten sich bei dem Unglück am Mittwochabend in einem Schutzraum in Sicherheit bringen, wie die Behörden mitteilten. Sie konnten aus der Mine befreit werden und wurden medizinisch untersucht.

Zum Unfall kam es in der Ballarat Gold Mine. Bild: Imago

Der Minenbetreiber wollte zunächst keine Erklärung zu dem Unglück abgeben. Ballarats Bürgermeister Des Hudson zeigte sich schockiert über das Unglück. «Wir sind eine Gemeinde, die auf Gold gebaut ist», sagte er der Nachrichtenagentur AFP. «Gold spielt immer noch eine grosse Rolle in Ballarat.»

Die Goldmine liegt rund zwei Autostunden westlich der Grossstadt Melbourne. Bereits 2007 hatte es dort einen Einsturz gegeben, bei dem aber niemand verletzt wurde. 2021 äusserten Gewerkschaften Sicherheitsbedenken, die Behörden prangerten Mängel im Sicherheitskonzept der Mine an. (sda/afp)