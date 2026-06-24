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Dieser Mann schreit so laut wie ein startender Jet – Weltrekord

In this image taken from video, Joseph McGrail-Bateup demonstrates his loud voice in Canberra, Australia, Tuesday, June 23, 2026, after being recognized by Guinness World Records as the world&#039;s l ...
Joseph McGrail-Bateup kann echt laut schreien.Bild: keystone

Dieser Mann schreit so laut wie ein startender Jet – Weltrekord

Joseph McGrail-Bateup aus Australien hat einen ungewöhnlichen Weltrekord aufgestellt: Der 58-Jährige gilt neu als lautester Mensch der Welt. Sein Rekord-Schrei erreichte 122,4 Dezibel.
24.06.2026, 19:3924.06.2026, 19:43

Joseph McGrail-Bateup hat ein Organ, das offenbar selbst mit startenden Flugzeugen mithalten kann. Wie CNN unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AP berichtet, wurde der Australier von Guinness World Records als lauteste Person der Welt anerkannt.

Der 58-Jährige aus Canberra schrie bei seinem Rekordversuch das Wort «now» und erreichte dabei 122,4 Dezibel. Damit übertraf er den bisherigen Rekord von Annalisa Flanagan aus Nordirland. Die Lehrerin hatte 1994 mit dem Wort «quiet» 121,7 Dezibel erreicht.

Stimme danach tagelang angeschlagen

122 Dezibel liegen ungefähr im Bereich einer Kettensäge, eines startenden Jets oder einer Ambulanzsirene aus nächster Nähe. Trainieren könne man einen solchen Rekord kaum, sagte McGrail-Bateup. Man müsse die Stimme vielmehr für den entscheidenden Tag schonen.

Für seinen Rekord habe er sieben Versuche gebraucht, bis der Schrei sass. Danach sei seine Stimme mehrere Tage lang angeschlagen gewesen. «Sie war heiser. Es war schrecklich», sagte er laut AP.

«Lord Joseph» ruft in Canberra aus

McGrail-Bateup arbeitet hauptberuflich als Reiniger von Klimaanlagen. Daneben ist er ehrenamtlicher Stadtausrufer von Canberra. In dieser Rolle tritt er unter dem Namen «Lord Joseph» auf und macht Durchsagen an Gemeindeanlässen, Schulfesten oder Autoshows.

Auf den früheren Rekord stiess er, als er bei Guinness nach möglichen Bestmarken für Stadtausrufer suchte. Einen passenden Rekord fand er nicht, dafür aber jenen für den lautesten Schrei.

Nicht sein erster Weltrekord

McGrail-Bateup sieht sich selbst allerdings nicht als lautesten Menschen der Welt, sondern als lautesten Mann. Er freue sich, dass Annalisa Flanagan ihren Rekord als lauteste Frau behalten könne.

Es ist nicht sein erster Eintrag in die Rekordbücher. Bereits 2019 stellte er einen Geschwindigkeitsrekord im Bogenschiessen auf, als er zehn Pfeile in 60,03 Sekunden abschoss. Neun Monate später wurde dieser Rekord von einem siebenjährigen Buben um mehr als elf Sekunden unterboten.

Auch seinen neuen Schrei-Rekord will McGrail-Bateup nicht um jeden Preis verteidigen. Sollte ihn jemand übertreffen, sei das für ihn in Ordnung. Rekorde seien schliesslich dazu da, gebrochen zu werden. (mke)

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