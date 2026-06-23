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Landesweite Funkstörung legt Bahnverkehr in Deutschland komplett lahm

epa12459747 A Deutsche Bahn staff member looks out from the window of the Talgo ICE L train (InterCity Express) during Deutsche Bahn&#039;s presentation at the Ostbahnhof station in Berlin, Germany, 1 ...
Die Züge in Deutschland stehen still (Archivbild).Bild: keystone

Bahnchaos in Deutschland + Erste Züge rollen wieder + Ursache identifiziert

Der Verkehr der Deutschen Bahn war wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt, die Ursache ist mittlerweile identifiziert und erste Züge rollen wieder.
23.06.2026, 23:1724.06.2026, 00:46

Stillstand auf der Schiene, nichts geht mehr: Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Züge stehen an den Bahnhöfen, Reisende sitzen fest: Vorläufig werden alle Bahnen zurückgehalten.

Update: Ursache für bundesweite Störung identifiziert, erste Züge fahren wieder
Die Deutsche Bahn hat die Ursache der Störung, die zu einem bundesweiten Stopp des Zugverkehrs geführt hat, mittlerweile identifiziert. «Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten intensiv an einer Lösung», teilte ein Bahn-Sprecher der dpa mit. Genauere Informationen zur Ursache gab es zunächst nicht. Mittlerweile würden erste Züge wieder fahren, hiess es in verschiedenen deutschen Medien.

Auch S-Bahn in Berlin und Stuttgart betroffen

Betroffen waren in einigen Städten auch S-Bahnen, die von der Deutschen Bahn betrieben werden. In Berlin war der Verkehr im gesamten S-Bahn-Netz eingestellt. Grund sei eine netzweite Störung im Kommunikationssystem, teilte die Berliner S-Bahn auf ihrer Webseite mit. Betroffen seien alle Linien.

In Stuttgart hiess es: «Derzeit werden alle S-Bahnen im gesamten S-Bahn-Netz an den Bahnsteigen zum Halten gebracht. Prüft in der Reiseauskunft eure Verbindung auf alternative Verkehrsmittel. Wir geben euch Bescheid, sobald wir neue Informationen haben und einschätzen können, wie lange die Störung dauert.»

In Hamburg hingegen war der Verkehr der Hochbahn nicht betroffen. Alle U-Bahn-Linien fahren, wie ein Sprecher der Hochbahn der dpa sagte.

Schweizer Zuverkehr nicht betroffen

Der Schweizer Zugverkehr ist derzeit nicht von der Störung betroffen, wie SBB-Sprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Lediglich ein Zug verkehre aktuell mit Verspätung. Die SBB stünden mit der Deutschen Bahn in Kontakt, um die Lage weiter zu beurteilen. (ome/mke/sda)

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fritzfisch
24.06.2026 00:03registriert Januar 2018
Ich tippe mal auf hybride kriegsführung. Nur mit dem lahmlegen des zugverkehrs in deutschland triffst du da wohl kaum jemanden. Die haben übung darin.
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Gin Toni
24.06.2026 00:08registriert Oktober 2020
Die DB hat stets Probleme mit Verspätungen. Aber das ist eine andere Dimmension mit einer anderen Ursache. Mehr als unschön und katastrophal für alle Betroffenen. Wer auf das Auto verweist, verweise ich gerne au die Stauproblematik. Dann sitz ich lieber am Bahnhof fest und trink noch ein Bier bis es weiter geht. Shit happens.
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Squawk 7700
23.06.2026 23:43registriert Mai 2025
Digitalfunk ist einfach scheisse. Ich wurde noch auf dem SE125 ausgebildet und das funktioniert einfach (wenn auch nicht so weit). Natürlich verstehe ich den Einsatz moderner Systeme wie Polycom oder in diesem Fall das System der deutschen Bahn, aber ich finde es krass, wenn man krisensichere Geräte ersatzlos abschafft.
Z.B. können wir im Krisenfall alle Schweizer Botschaften nicht mehr erreichen, weil der Botschaftsfunk abgeschafft wurde.
Radio funktioniert auch nur noch digital und kann nur noch an gut empfangbaren Standorten gehört werden und als Alarmierungsmittel dienen.
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