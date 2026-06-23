Landesweite Funkstörung legt Bahnverkehr in Deutschland komplett lahm

Bahnchaos in Deutschland + Erste Züge rollen wieder + Ursache identifiziert
Stillstand auf der Schiene, nichts geht mehr: Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Züge stehen an den Bahnhöfen, Reisende sitzen fest: Vorläufig werden alle Bahnen zurückgehalten.
Der #Zugverkehr steht still, die Bahn kalkuliert mit 5 Stunden Verspätung und mehr… pic.twitter.com/fA2Tpvg54Q— Jan Schäfer (@schaefer_j) June 23, 2026
Auch S-Bahn in Berlin und Stuttgart betroffen
Betroffen waren in einigen Städten auch S-Bahnen, die von der Deutschen Bahn betrieben werden. In Berlin war der Verkehr im gesamten S-Bahn-Netz eingestellt. Grund sei eine netzweite Störung im Kommunikationssystem, teilte die Berliner S-Bahn auf ihrer Webseite mit. Betroffen seien alle Linien.
In Stuttgart hiess es: «Derzeit werden alle S-Bahnen im gesamten S-Bahn-Netz an den Bahnsteigen zum Halten gebracht. Prüft in der Reiseauskunft eure Verbindung auf alternative Verkehrsmittel. Wir geben euch Bescheid, sobald wir neue Informationen haben und einschätzen können, wie lange die Störung dauert.»
In Hamburg hingegen war der Verkehr der Hochbahn nicht betroffen. Alle U-Bahn-Linien fahren, wie ein Sprecher der Hochbahn der dpa sagte.
Schweizer Zuverkehr nicht betroffen
Der Schweizer Zugverkehr ist derzeit nicht von der Störung betroffen, wie SBB-Sprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Lediglich ein Zug verkehre aktuell mit Verspätung. Die SBB stünden mit der Deutschen Bahn in Kontakt, um die Lage weiter zu beurteilen. (ome/mke/sda)