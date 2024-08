71 Kängurus grausam getötet – Australier gebüsst

Es gibt vier Haupt-Arten der ikonischen Beuteltiere: Das Rote Riesenkänguru, das Östliche Graue Riesenkänguru, das Westliche Graue Riesenkänguru und das Antilopenkänguru. Östliche Graue Riesenkängurus – wissenschaftlich genannt Macropus giganteus – leben im Osten und Südosten von Down Under sowie auf der Insel Tasmanien. (sda/dpa)

Grausamkeit gegenüber einheimischen Wildtieren sei immer illegal und inakzeptabel, teilte die zuständige Naturschutzbehörde mit. Deren Chefin Kate Gavens betonte, ihr Büro nehme Tierquälerei sehr ernst. «Inhaber von Genehmigungen der »Authority to Control Wildlife« sind dafür verantwortlich, dass die Anforderungen an den Tierschutz eingehalten werden», sagte sie.

Zudem sei eines der beiden Joeys, wie Baby-Kängurus in Australien genannt werden, nach dem Tod seiner Mutter an Hunger, Dehydrierung und Unterkühlung gestorben. Das andere erstickte offenbar im Beutel seiner toten Mutter.

Ein Gericht in Shepparton nördlich von Melbourne hatte den 65-Jährigen schuldig gesprochen, für den Schmerz, das Leiden und den Tod der Östlichen Grauen Riesenkängurus verantwortlich zu sein, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Justiz berichteten. Unter den toten Kängurus seien auch zwei Jungtiere gewesen.

In Australien muss ein Mann nach dem Tod von 71 Kängurus auf seinem Grundstück 80'000 Australische Dollar (46'300 Franken) Strafe zahlen.

