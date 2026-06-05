Gut 100'000 geschmuggelte Kakerlaken bei Sydney gefunden: Rate mal, wie viel sie wert sind

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Wildtier-Schutzbeamte haben in einer Stadt westlich der australischen Metropole Sydney eine illegale Zucht mit mehr als 100'000 Kakerlaken im Marktwert von rund 112'000 Franken ausgehoben. Das teilte das australische Umweltministerium am Freitag mit.

Das grosse Krabbeln: Insgesamt wurden mehr als 100'000 Kakerlaken gefunden. Bild: keystone

Diese Insekten seien bei einer Razzia bei einem Züchter in der Stadt Bathurst entdeckt worden, teilte das Ministerium mit. Vor Ort fanden die Beamten demnach Madagaskar-Kakerlaken, die wegen ihres lauten Abwehrmechanismus auch als «Fauchschaben» bezeichnet werden, sowie Argentinische Schaben, die als Futter für Haustier-Eidechsen gezüchtet werden.

Fotos zeigen eine der beschlagnahmten Madagaskar-Kakerlaken, die fast gross genug ist, um die Handfläche eines Erwachsenen vollständig zu bedecken.

Einige Tiere waren fast so gross wie eine menschliche Hand. Bild: keystone

«Wir nehmen unsere Aufgabe, Australiens einzigartige Artenvielfalt zu schützen, sowie Verstösse gegen nationale Umweltgesetze sehr ernst», erklärte ein Sprecher des Umweltministeriums. Das Ministerium warne Tierhalter und Tierhandlungen vor den illegal gezüchteten oder gehandelten Tieren.

Das Umweltministerium schätzte den Wert dieser Insekten auf etwa 200'000 australische Dollar (etwa 112'000 Franken). Die Behörden stehen nun vor der wenig beneidenswerten Aufgabe, diese krabbelnden Tiere einzuschläfern. (dab/sda/afp)