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Autobombe bei Moskau tötet russischen General

Russia Car Blast 9186069 09.06.2026 A view shows the site of a BMW X3 explosion near a residential building on Koldunovo Street in Balashikha, outside Moscow, Russia. The driver has sustained multiple ...
Das durch eine Bombe zerstörte Auto in Balaschicha bei Moskau.Bild: imago

Autobombe bei Moskau tötet russischen General

Explosion im Morgengrauen: Bei Moskau reisst eine Bombe einen russischen General der Raketentruppen in den Tod. Die Ermittler halten sich bedeckt.
10.06.2026, 07:2810.06.2026, 07:28
Ein Artikel von
t-online

Unweit der russischen Hauptstadt Moskau ist ein Mann durch eine Autobombe getötet worden. Die Explosion fand nach Angaben des Staatlichen Ermittlungskomitees am Dienstag gegen 5.30 Uhr Ortszeit (4.30 Uhr MESZ) in einem fahrenden BMW statt. Es sei ein Verfahren eingeleitet worden, wobei offen gelassen wurde, in welche Richtung ermittelt wird. Informationen der Tageszeitung «Kommersant» nach wurde die Bombe aus bis zu einem halben Kilogramm Sprengstoff unter dem Boden des Wagens angebracht.

Unbestätigten Berichten ukrainischer und russischer Blogger zufolge ist der Tote ein Oberst oder gar General der russischen Raketentruppen. Die mutmassliche Adresse des 57-Jährigen in Balaschicha stand dabei bereits seit 2023 auf einer öffentlich einsehbaren Feindliste der Ukraine. Im April 2025 starb bereits ein General des russischen Generalstabs in der Stadt am östlichen Stadtrand Moskaus durch eine Autobombe. Gegen Abend entschärften die Behörden zudem einen verdächtigen Gegenstand im Südwesten Moskaus durch eine gezielte Sprengung.

Seit mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine gegen eine russische Invasion. Ukrainische Geheimdienste verüben immer wieder Anschläge auf russische Militärs und abtrünnige Ukrainer und dabei oft mit Autosprengsätzen. (dpa)

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