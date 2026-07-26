Wasserversorgung am Londoner Flughafen Gatwick beeinträchtigt
Der häufig angesteuerte Londoner Flughafen Gatwick hat Probleme mit der Wasserversorgung. Der Flughafenbetreiber schrieb am Mittag auf der Plattform X von «Beeinträchtigungen». Dem Sender Sky News zufolge berichteten Reisende von nicht funktionierenden Toilettenspülungen und Handwaschbecken.
A local water supply issue is continuing to cause disruption. There is currently no water supply in either terminal.— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) July 26, 2026
Our staff are on hand to support passengers and provide assistance where needed, some restaurant partners have opened to provide additional seating.
We apologise… pic.twitter.com/B5UZHB1680
Hintergrund ist offenbar eine Störung im Wasserwerk Bough Beech. Zu Engpässen in der Wasserversorgung soll es auch in angrenzenden Bezirken gekommen sein. Für Passagiere und Personal werde im gesamten Flughafenbereich abgefülltes Wasser bereitgestellt, schreibt der Betreiber auf X. Demnach werden weitere Massnahmen eingeleitet. Zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kam es zunächst nicht. (hkl/sda/dpa)