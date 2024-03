Vor 29 Jahren gestohlen: Ferrari von Ex-Rennfahrer Berger gefunden

Britische Ermittler haben einen Sportwagen sichergestellt, der dem österreichischen Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger vor fast 29 Jahren gestohlen worden war.

Der gestohlene Ferrari von Gerhard Berger. Bild: MET Police

Der Ferrari war im April 1995 in Italien geklaut worden, wo damals der Grosse Preis von San Marino in Imola stattfand. Nun wurde das Auto im Wert von rund 350'000 Pfund (umgerechnet gut 408'000 Franken) sichergestellt, wie die Metropolitan Police in London am Montag mitteilte.

Nach 29 Jahren konnte das Auto aufgespürt werden. Bild: MET Police

Die Briten wurden demnach im Januar von Ferrari eingeschaltet, nachdem das Unternehmen einen Autoverkauf eines britischen Maklers an einen US-amerikanischen Käufer überprüft hatte. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Wagen gestohlen sei.

Ermittler einer Einheit, die auf organisierte Kriminalität mit Fahrzeugen spezialisiert sei, hätten daraufhin umfangreiche Untersuchungen eingeleitet. Der Wagen sei demnach kurz nach dem Diebstahl nach Japan verschifft worden, bis er Ende 2023 nach Grossbritannien gebracht worden sei, hiess es in der Polizeimitteilung. Das Fahrzeug sei dann beschlagnahmt worden, um einen Export zu verhindern.

Gerhard Berger 1990 in Monza, Italien. Bild: www.imago-images.de

Festgenommen wurde zunächst niemand, die Ermittlungen dauern an. In Italien war damals neben dem roten Ferrari F512M auch ein zweiter Sportwagen gestohlen worden. Das zweite Fahrzeug sei weiterhin verschwunden, schrieben die Ermittler in London. (saw/sda/dpa)