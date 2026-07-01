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Belgien: Mehrere Tote bei Brand in Antwerpen

Belgien: Mehrere Tote bei Brand in Antwerpen

01.07.2026, 13:0601.07.2026, 13:26

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohngebäude in der belgischen Stadt Antwerpen sind am Mittwoch mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Mehrere weitere Menschen sind laut einem Polizeisprecher schwer verletzt worden. Das Feuer war am Mittwochmittag noch nicht unter Kontrolle.

Aktuell sucht die Feuerwehr Berichten zufolge nach weiteren Opfern. In dem Gebäude wohnen demnach mehr als 200 Menschen. Zahlreiche seien mit Rauchvergiftungen aus dem Haus gebracht worden.

Das Feuer sei gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt ausgebrochen. Die Ursache sei bisher unbekannt, so die Sprecherin. (hkl/sda/dpa)

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