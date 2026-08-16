wechselnd bewölkt27°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Schwarzwald brennt bei Schramberg DE

In Schramberg, Baden-Württemberg, brennt ein Teil des Schwarzwalds.
In Schramberg, Baden-Württemberg, brennt ein Teil des Schwarzwalds.Bild: TikTok

Der Schwarzwald brennt bei Schramberg DE

16.08.2026, 19:2916.08.2026, 19:55

Schwarzer Rauch steigt aus den dunklen Tannen im Schwarzwald auf, zwischendurch sind durch die dichten Schwaden auch Flammen zu sehen. Diese Bilder gehen aus einem TikTok-Livestream hervor.

Sanität und Feuerwehr sind vor Ort.
Sanität und Feuerwehr sind vor Ort.Bild: TikTok

Die Szene spielt sich in Schramberg, Baden-Württemberg, ab. Der Stream zeigt ausserdem, dass mehrere Krankenwagen und Feuerwehrautos vor Ort sind. Ein Polizeihubschrauber kreist über dem brennenden Waldstück. Immer wieder laufen Personen in Richtung Kamera, weg von der brennenden Waldpassage.

Laut der Neuen Rottweiler Zeitung, zieht das Feuer aktuell in Richtung Tennenbronn. Die Leitstelle fordere weitere Kräfte aus Rottweil, Schiltach, Oberndorf, Dunningen und St.Georgen an. «Wir haben alles aus der Gegend in Bewegung gesetzt», so Markus Fehrenbacher gegenüber der Lokalzeitung aus Rottweil. Er ist der stellvertretende Kreisbrandmeister in der Region.

Es sei eine Fläche von rund zwei Hektar betroffen. Das Feuer sei (Stand 19:30 Uhr) noch nicht unter Kontrolle. Verletzte habe es bisher keine gegeben. (val)

Update folgt …

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    8 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    8
    Eisbären geweckt: Schiffsreisender muss Strafe zahlen
    In Norwegen ist ein Reisender mit einer Strafe belegt worden, weil er das Nebelhorn betätigt hat – und damit ein Tier störte.
    Ein ungewöhnlicher Vorfall auf dem norwegischen Archipel Spitzbergen hat ein juristisches Nachspiel: Ein Tourist wurde mit einem Bussgeld von 50'000 norwegischen Kronen – umgerechnet rund 4'305 Franken – belegt, weil er mit dem Nebelhorn eines Schiffes einen schlafenden Eisbären geweckt hatte. Das bestätigte der Gouverneur des Territoriums am Donnerstag.
    Zur Story