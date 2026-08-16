In Schramberg, Baden-Württemberg, brennt ein Teil des Schwarzwalds. Bild: TikTok

Der Schwarzwald brennt bei Schramberg DE

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Schwarzer Rauch steigt aus den dunklen Tannen im Schwarzwald auf, zwischendurch sind durch die dichten Schwaden auch Flammen zu sehen. Diese Bilder gehen aus einem TikTok-Livestream hervor.

Sanität und Feuerwehr sind vor Ort. Bild: TikTok

Die Szene spielt sich in Schramberg, Baden-Württemberg, ab. Der Stream zeigt ausserdem, dass mehrere Krankenwagen und Feuerwehrautos vor Ort sind. Ein Polizeihubschrauber kreist über dem brennenden Waldstück. Immer wieder laufen Personen in Richtung Kamera, weg von der brennenden Waldpassage.

Laut der Neuen Rottweiler Zeitung, zieht das Feuer aktuell in Richtung Tennenbronn. Die Leitstelle fordere weitere Kräfte aus Rottweil, Schiltach, Oberndorf, Dunningen und St.Georgen an. «Wir haben alles aus der Gegend in Bewegung gesetzt», so Markus Fehrenbacher gegenüber der Lokalzeitung aus Rottweil. Er ist der stellvertretende Kreisbrandmeister in der Region.

Es sei eine Fläche von rund zwei Hektar betroffen. Das Feuer sei (Stand 19:30 Uhr) noch nicht unter Kontrolle. Verletzte habe es bisher keine gegeben. (val)

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