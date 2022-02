Die abgeholzte Fläche in der Region betrug dem Inpe zufolge zwischen August 2020 und Juli 2021 13`235 Quadratkilometer. Dies ist eine Steigerung um 22 Prozent im Vergleich zum Zeitraum August 2019 bis Juli 2020, und die abgeholzte Fläche war die grösste seit 2008. (saw/sda/dpa)

Mit einer schnellen Erhebung untersucht es die Veränderungen des Waldes in Echtzeit. Die Zahlen des Inpe geben so einen Hinweis darauf, wie sich die offizielle Entwaldungsrate bezogen auf ein Jahr entwickeln könnte. Die Rate bezieht sich auf den Zeitraum von August bis Juli.

Dies ist der höchste Wert für diesen Monat seit dem Jahr 2015, wie das Nationale Institut für Weltraumforschung (Inpe) unter Berufung auf vorläufige Zahlen am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. Das Inpe wertet Satellitenbilder aus.

Immer mehr Regenwald wird in Brasilien illegal abgeholzt.

Abholzung des Amazonaswaldes in Brasilien auf Rekordniveau

Cantareira - Wasserreservoir für 6,5 Millionen Menschen in Sao Paulo, Brasilien.

