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Frau stirbt in Brasilien bei Bungeesprung ohne Seil

Tragödie in Brasilien: Frau stirbt bei Bungee-Sprung ohne Seil – 6 Personen festgenommen

14.06.2026, 15:0914.06.2026, 15:09

In Brasilien hat sich am Samstag eine Tragödie beim Bungeespringen ereignet. So stürzte eine Frau aus rund 40 Metern in den Tod, weil die Mitarbeitenden der Organisation offenbar vergessen hatten, ihr das Seil vor dem Sprung anzubringen. Das berichten CNN Brasil sowie weitere Medien des südamerikanischen Landes.

Brasilien Bungeesprung Todesfall
Diese Aufnahme soll die Frau kurz vor dem tödlichen Fall zeigen.Bild: x

Auf Social Media zirkulieren derzeit Aufnahmen, welche den tödlichen Sturz zeigen sollen. Dabei ist zu sehen, wie die 21-jährige Frau in einer «Superman»-Pose in waagrechter Haltung von Mitarbeitern zum Abgrund getragen und schliesslich in diesen geworfen wird. Weiter ist zu hören, dass im Moment des Sturzes Aussenstehende auf das fehlende Seil aufmerksam machen. Nach einem Kameraschwenk ist zudem ein Seil zu sehen, das noch immer auf der Brücke liegt.

Gemäss Medienberichten trafen kurz darauf Rettungskräfte ein, welche aber nur noch den Tod der Frau feststellen konnten. Zudem sollen sechs Personen von der Polizei festgenommen worden sein. Zwei sollen zwischenzeitlich versucht haben, in ein nahegelegenes Waldstück zu fliehen, sollen danach aber von den Behörden gestellt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der tödliche Sturz ereignete sich an einer verlassenen Eisenbahnbrücke in Limeira, Sao Paulo. Laut dem «Telegraph» waren der Bungeesprung-Anbieter Entre Cordas sowie die dazugehörige Instruktorenmarke Ih Voei beteiligt. Eine Stellungnahme der beiden Unternehmen gibt es bislang nicht. (dab)

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