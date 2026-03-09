wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Fussball: Massenschlägerei in Brasilien eskaliert komplett

RECORD DATE NOT STATED Match between Cruzeiro MG x Atletico MG Belo Horizonte MG, 08/03/2026 - Football / Cruzeiro MG x Atletico MG - General brawl at the end of the match between Cruzeiro and Atletic ...
Pures Chaos beim Spiel zwischen Cruzeiro und Atlético Mineiro.Bild: www.imago-images.de

23 Platzverweise: Massenschlägerei in Brasilien eskaliert komplett

Chaos in Brasilien: Spieler von Cruzeiro und Atlético Mineiro geraten im Finale der Staatsmeisterschaft von Minas Gerais in eine Massenschlägerei.
09.03.2026, 10:4109.03.2026, 10:41

Eine Szene in der Nachspielzeit hat das Finale der Staatsmeisterschaft von Minas Gerais eskalieren lassen. Beim Stadtderby zwischen Cruzeiro und Atlético Mineiro kam es zu einer Massenschlägerei zwischen Spielern beider Teams. Auch auf den Rängen entstanden Tumulte. Kurios: Während Schiedsrichter Matheus Delgado Candançan während der Partie keine einzige Karte zeigte, tauchten im offiziellen Spielbericht später 23 Platzverweise auf.

Das Spiel in Belo Horizonte schien bereits entschieden. In der 60. Minute brachte Kaio Jorge Cruzeiro per Kopfball in Führung. In der sechsminütigen Nachspielzeit waren nur noch zehn Sekunden übrig, als Atlético-Angreifer Christian nach einem Schussversuch in Torwart Everson hineinrutschte. Der Keeper reagierte wütend und drückte seinen Gegner mit den Knien zu Boden. Innerhalb weniger Sekunden kam es zur Rudelbildung, die komplett eskalierte.

Kurz darauf waren nahezu alle Spieler beteiligt. Fäuste flogen, es gab Schläge ins Gesicht der Gegenspieler und auch Sprungtritte. Sicherheitskräfte beider Mannschaften und die Militärpolizei benötigten rund zehn Minuten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Anschliessend brach der Schiedsrichter die Partie ab.

Unter den betroffenen Spielern sind neben den beiden Auslösern Christian und Everson auch Atlético-Kapitän Hulk, der künftige BVB-Neuzugang Kaua Prates, Torschütze Kaio Jorge, die Selecao-Nationalspieler Gerson und Fabrício Bruno, die früheren Bundesligaspieler Walace und Fagner sowie Renan Lodi. Mehreren Beteiligten drohen längere Sperren.

Atlético-Kapitän Hulk kritisierte den Schiedsrichter. Der Routinier betonte: «Ich habe dem Schiedsrichter schon zu Beginn des Spiels gesagt, dass es Ärger geben würde. Er hatte keine Persönlichkeit. Wenn er einen, zwei oder drei Spieler vom Platz stellen muss, dann soll er das tun! Er hatte Angst, das Finale zu pfeifen».

Zugleich bat er um Entschuldigung für die Szenen auf dem Platz. Hulk erklärte: «Ich kann mich nicht erinnern, jemals an Gewalttaten in einem Spiel beteiligt gewesen zu sein. Ich werde nicht müde werden, mich zu entschuldigen. Wir versuchen zu beschwichtigen, aber wenn man heissblütig ist und sieht, wie ein Mitspieler angegriffen wird, reagiert man automatisch. Aber es hätte vermieden werden können.» (riz/tonline)

Thun schafft Wende gegen YB und bleibt auf Meisterkurs – GC unterliegt Lausanne
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
1 / 25
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
Wer im Letzigrund-Stadion schon alles das Sagen hatte – und Titel gewonnen hat.
quelle: keystone / christoph ruckstuhl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Stransky wird den HCD wohl verlassen +++ Fribourg verstärkt Defensive vor Playoffs
Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.
Nach fünf Jahren in den Bündner Bergen, wird Matej Stransky, ziemlich sicher den HC Davos verlassen. Wie die «NZZ» schreibt, zieht der Tscheche aus familiären Gründen zurück in seine Heimat und unterschreibt bei Dynamo Pardubice.
Zur Story