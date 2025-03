Angebliche Landungsschiffe der chinesischen Armee. bild: x/AZ

Neue Monsterschiffe mit riesigen Brücken: Plant China damit die Invasion Taiwans?



Chinas Militär hat neuartige Schiffe gebaut, die auf Pläne für einen Einmarsch nach Taiwan hindeuten. Auf der demokratischen Insel, die China ihr Eigen nennt, ist man alarmiert.

Felix Lill, Tokio / ch media

Diese Schiffe sind riesig. An einem Strand in Südchina ragen sie hintereinander, verbunden durch 120 Meter lange Brücken, bilden eine Art Strasse auf der See. Sie sehen aus, als könnten sie schweres Militärfahrzeug wie Panzer transportieren. Durch Schiffe und ausfahrbare Brücken wird also ein fester Transportweg errichtet. So zeigt es ein acht Sekunden langes Video, das in China kursiert ist und über das das Militärportal Naval News berichtet hat. Und die Frage aufwirft: Ist dies ein neuer Angriffsplan Chinas?

Das von Peking aus regierte Festlandchina sieht Taiwan als Teil des eigenen Territoriums. Um zwei separat regierte Staaten handelt es sich zwar seit dem chinesischen Bürgerkrieg, der 1949 endete. Bis in die 1980er wurde Taiwan als Diktatur regiert, heute ist es eine Demokratie. Die Unterschiede zwischen Taiwan und dem Festland sind riesig.

Für den Pekinger Ein-Parteienstaat aber ist das kein Grund zur Bescheidenheit. Zumal es für Staatschef Xi Jinping nicht nur um Folklore geht. Hätte China Taiwan unter Kontrolle, hätte das Militär einen weniger versperrten Zugang zu den Weltmeeren, was für eine expandierende Grossmacht von zentraler Bedeutung ist. Seinem Militär hat Xi das Ziel gegeben, bis 2027 bereit für eine Invasion Taiwans zu sein.

Die neue Technologie soll offenbar dabei helfen. «Diese Lastschiffe sind für das Szenario einer Taiwan-Invasion gebaut worden», urteilt Andrew Erickson, Professor für Militärstrategie am China Maritimes Studies Institute in den USA gegenüber dem britischen «Guardian».

Eine über chinesische Plattformen verbreitete Grafik zeigt mögliche Einsatzszenarien für die Landungsschiffe.

Andere Experten gehen davon aus, dass die Lastschiffe erst dann zum Einsatz kämen, wenn Pekings Militär schon Taiwans Luftwaffe und Marine entscheidend geschwächt hätte. Zur Insel Taiwan könnte Festlandchina so aus weiter Entfernung Panzer und Soldaten auf die Insel transportieren.

In Taiwan selbst ist man derzeit besonders alarmiert. Diese Woche erklärte die Immigrationsbehörde die Aufenthaltserlaubnis einer beliebten Influencerin aus Festlandchina, die in Taiwan lebt und die Pläne Xis für eine Invasion nach Taiwan über Tiktok bewirbt, für ungültig. Trotz der höchst angespannten Beziehungen zwischen Taiwan (offiziell: Republik China) und Festlandchina (offiziell: Volksrepublik China) ist es – zumal in einem Staat mit Presse- und Meinungsfreiheit – ein ungewöhnlicher Schritt.

Taiwans seit rund einem Jahr regierender Präsident William Lai warnte in dieser Woche vor mehreren Sicherheitsbedrohungen durch das Festland. Er nannte neben den Gefahren von Spionage und Infiltrierung, der Schwächung der taiwanischen Identität auch: die nationale Souveränität. (aargauerzeitung.ch)