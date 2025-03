Xi wird in Casablanca mit Pomp von Kronprinz Moulay Hassan und dem marokkanischen Aussenminister zu einem Kurzbesuch auf dem Flughafen empfangen. Später geht die Reise weiter nach China – unter anderem durch Schweizer Luftraum. Im Hintergrund der Jet, den die Schweizer Luftwaffe abfing. bild: screenshot/AZ

Zwei Schweizer Kampfjets fangen Flieger des chinesischen Herrschers ab – dieser wird sauer

Die Schweizer Luftwaffe kontrolliert ein chinesisches Staatsflugzeug - und weiss nicht, wer drin sitzt. Das gibt ziemlich grossen diplomatischen Ärger mit China.

Henry Habegger / ch media

Der Vorfall, der zur Staatsaffäre wurde, muss seinen Anfang etwa über Wünnewil-Flamatt genommen haben, jedenfalls hoch am Nachthimmel über Bundesbern.

Daten des Flugtrackers Flightradar24 zeigen um 0.27 Uhr Lokalzeit am 22. November 2024 eine Auffälligkeit: Die in Casablanca gestartete Boeing 747 der Air China befindet sich in Reiseflughöhe auf über 30'000 Fuss, als sie die Geschwindigkeit plötzlich etwas drosselt.

Das war mutmasslich der Augenblick, als zwei F/A-18-Kampfjets der Schweizer Luftwaffe plötzlich neben dem chinesischen Staatsflugzeug auftauchten. Die Luftwaffe habe den chinesischen Jet «eskortiert», drückt sich eine Quelle aus. Allerdings war dies nicht nach dem Geschmack der Chinesen.

Denn in der Maschine sass laut Quellen der 71-jährige chinesische Herrscher Xi Jinping persönlich. Der Staatspräsident befand sich mitsamt Gefolge auf der Rückreise vom G20-Gipfel in Rio de Janeiro in Brasilien.

Dass die Flugroute über die Schweiz führte, war einem «technischen Zwischenstopp» geschuldet, den Xi in Casablanca in Marokko einlegte. Auf dem Flugfeld wurde der chinesische Staatschef mit Pomp empfangen. Der rote Teppich wurde ausgerollt, eine Ehrengarde stand Spalier, Kronprinz Moulay Hassan und der Premierminister erwiesen ihm die Ehre, wie Bilder zeigen. Der König liess seine wärmsten Grüsse überbringen.

Umso frostiger wird dem Chinesen der Empfang vorgekommen sein, der ihm Stunden später hoch über der Schweiz bereitet wurde: durch die zwei Kampfjets, die aus heiterem Nachthimmel an beiden Seiten der Staats-Boeing auftauchten. Zumal der Überflug korrekt beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) angemeldet und bewilligt worden war. Er hatte also die sogenannte «diplomatic clearance» erhalten.

Flugroute des chinesischen Staatsflugzeugs von Casablanca Richtung China. Über der Schweiz kam es zu einem «Vorfall»: Der Jet wurde von der Schweizer Luftwaffe kontrolliert und eskortiert. China beklagte sich in der Folge – erfolglos, wie es scheint. bild: screenshot flightradar

Luftwaffe: «Ganz normale Live-Mission»

Die Schweizer Luftwaffe bestätigt den Vorfall gegenüber der «Schweiz am Wochenende», zumindest dessen erste Phase. Sprecherin Nadine Schröder sagt: «Es ist richtig, dass die Luftwaffe in dieser Nacht ein chinesisches Staatsflugzeug kontrollierte. Das geschah im Rahmen einer ganz normalen Live-Mission, wie sie die Luftwaffe jährlich durchschnittlich 200 Mal durchführt – eine Aufgabe übrigens, welche weltweit von den jeweiligen Luftwaffen wahrgenommen wird.»

Das Flugzeug hatte, fährt die Sprecherin fort, eine «diplomatic clearance» vom Bazl, der Überflug war angemeldet und genehmigt. «Es handelte sich also um eine Routinekontrolle, um eine Stichprobe, wie sie die Luftwaffe immer wieder durchführt. Das gehört zu ihren Standardaufgaben», betont Sprecherin Schröder.

Demnach entschied die Luftwaffe, das chinesische Staatsflugzeug einer Stichprobe zu unterziehen und nachzusehen, ob die in der Überflugbewilligung hinterlegten Angaben stimmten. Zu prüfen, ob der gemeldete Luftfahrzeugtyp und das Kennzeichen mit dem Vehikel übereinstimmten, das über das Land flog. So stiegen die zwei F/A-18-Kampfjets in Payerne auf.

«Überragender Führer» Xi kam in Merz'sche «Verkehrskontrolle»

Die Luftwaffen-Sprecherin erklärt das Vorgehen so: «Dabei überprüfen die Kampfflugzeuge der Luftwaffe im Sinne einer Verkehrskontrolle, ob es sich tatsächlich um das Flugzeug handelt, das angemeldet wurde.»

Die Luftwaffe führt die Kontrollen dabei unabhängig davon durch, wer in den Maschinen sitzt. Denn: «Über Passagierlisten verfügt die Luftwaffe dabei nicht, sie wusste also nicht, wer sich im Flugzeug befand», sagt Sprecherin Schröder.

Für die Luftwaffe war die Sache demnach nach dem Einsatz der F/A-18-Kampfjets abgehakt. Die Sprecherin: «Ob diese Überprüfung anschliessend ein Nachspiel hatte, entzieht sich unserer Kenntnis.»

Was für die Luftwaffe ein stinknormaler Akt war, machte die Chinesen stinksauer.

Denn nach Informationen der «Schweiz am Wochenende» ging das Theater jetzt erst richtig los.

Chinesischer Geschäftsträger beisst beim Luftwaffenchef auf Granit

Der Geschäftsträger ad interim der chinesischen Botschaft in Bern, Mao Jun, rief Luftwaffenchef Peter Merz an, um sich über den nächtlichen Kontrolleinsatz zu beschweren, der womöglich die Nachtruhe des sogenannten «überragenden Führers» Xi nachhaltig beeinträchtigt hatte. Betupft seien die Chinesen vor allem darüber gewesen, dass sie nicht vorgängig über die Inspektion informiert worden seien, heisst es in Bern.

Luftwaffenchef Merz soll den chinesischen Diplomaten aber «abgeputzt» haben: Was ihm überhaupt einfalle, ihn anzurufen. Es habe sich um einen ordentlichen Einsatz der Schweizer Luftwaffe gehandelt, und Einsätze der Schweizer Luftwaffe gingen die Chinesen überhaupt nichts an.

Jetzt, so erzählt man sich in Bundesbern, sei man in China erst so richtig stinkig geworden. «Erst da wurden die Chinesen unangenehm», heisst es.

Diese forderten offenbar eine Entschuldigung von hoher Schweizer Seite. Aber Verteidigungsministerin Viola Amherd, Bundespräsidentin 2024, wollte nicht vor Peking auf die Knie. Auch von der aktuellen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hätten die Chinesen keine Entschuldigung erhalten.

Die Diplomaten im Aussendepartement von Ignazio Cassis hätten viel Energie und mehrere Anläufe für Beschwichtigungsschreiben aufwenden müssen, um die Chinesen halbwegs zu besänftigen.

Luftwaffenchef Merz fand, so heisst es in Bern weiter, der Vorfall sei nicht der Rede wert. Im Februar wurde bekannt, dass er seinen Job abgibt. Man nennt ihn jetzt «Sheriff der Lüfte», und er wird, sinnigerweise, ab Herbst neuer Chef der Flugsicherung Skyguide. (aargauerzeitung.ch)