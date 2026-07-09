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Zahl der Toten nach Fluten in Südchina steigt weiter

Zahl der Toten nach Fluten in Südchina steigt weiter

09.07.2026, 09:2409.07.2026, 09:24

Nach den schweren Überschwemmungen in Südchina ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. In der Region Guangxi kamen nach Behördenangaben 39 Menschen ums Leben, neun weitere wurden vermisst, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Zuvor hatten die Behörden sechs Tote und elf Vermisste gemeldet.

epa13093960 People use umbrellas in the aftermath of rain in the Hutong area of Beijing, China, 07 July, 2026. EPA/JESSICA LEE
Eine überflutete Strasse in Peking.Bild: keystone

Ausgelöst wurden die Fluten durch aussergewöhnlich starke Regenfälle, die ein Tropensturm gebracht hatte. Besonders betroffen war die Gegend um Hengzhou, das zur Millionenmetropole Nanning gehört. Dort war es durch die Regenfälle zu einem Dammbruch gekommen. Auch an anderen Flüssen und Stauseen blieb die Lage angespannt.

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Die Unwetter hatten in den vergangenen Tagen auch andere Teile Chinas getroffen. Im Nordwesten des Landes starben bei einem Erdrutsch nahe der Stadt Longnan in der Provinz Gansu 21 Menschen. In der zentralchinesischen Provinz Hubei kamen bei schweren Gewittern und einem Tornado mindestens elf Menschen ums Leben. Die Wetterlage blieb weiter angespannt. Chinas Behörden warnten vor zusätzlichen Hochwasserrisiken durch weitere Regenfälle und den herannahenden Taifun «Bavi». (dab/sda/dpa)

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