Von einem Atom-U-Bot aus feuerte China die Rakete in den Pazifik. Bild: KEYSTONE

Chinas Raketentest im Pazifik macht Länder in der Region nervös

Mehr «International»

Chinas Armee hat im Pazifik nach eigenen Angaben eine Rakete abgefeuert. Der Test der strategischen Rakete mit einem Übungssprengkopf sei erfolgreich verlaufen, teilte die Marine mit. Das Geschoss wurde demnach von einem Atom-U-Boot abgefeuert und landete in dem anvisierten Zielgebiet. Nähere Angaben zu einem eher seltenen Test dieser Art machte die Armee zunächst nicht.

Laut Chinas Volksbefreiungsarmee handelte es sich um einen routinemässigen Test im Rahmen jährlicher Militärübungen, der im Einklang mit dem Völkerrecht steht. Betroffene Staaten seien im Vorfeld darüber benachrichtigt worden. Der Test habe sich nicht gegen einzelne Länder gerichtet, betonte die Armee in ihrer Mitteilung.

Raketentests werden selten bekannt

Länder in der Region äusserten sich besorgt. «Australien hat gegenüber China unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass wir dies als destabilisierend für die Region betrachten», sagte Australiens Aussenministerin Penny Wong laut Medienberichten über die Übung. Japan brachte Peking gegenüber seine Besorgnis über chinesische Militäraktivitäten zum Ausdruck, wie das Verteidigungsministerium auf der Online-Plattform X mitteilte.

Penny Wong, Australiens Aussenministerin, sieht den Raketentest sehr kritisch. Bild: keystone

Tests ballistischer Raketen, die womöglich auch atomare Sprengköpfe tragen können, gibt China eher selten bekannt. Im September 2024 hatte die Volksbefreiungsarmee überraschend erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Interkontinentalrakete mit einer Sprengkopfattrappe in den Pazifischen Ozean abgefeuert. Der Test hatte damals für grosses Aufsehen gesorgt.

China beginnt Übung mit Russland

Chinas Militär übt regelmässig auf dem Land, in der Luft und im Meer. Erst am Montag begann eine Marineübung zusammen mit russischen Kriegsschiffen in Gewässern nahe der nordchinesischen Küstenstadt Qingdao. Die jährlich abgehaltene Übung steht dieses Jahr unter dem Motto «gemeinsam auf Bedrohungen der Sicherheit auf See reagieren», wie das Verteidigungsministerium mitteilte. (nil/sda/dpa)