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China: Menschen bei Erdrutsch in Westchina verschüttet

In this photo taken and provided by Mimama, smoke rise as resident buildings toppled by rocks and muds following a landslide in Pengshui County in southwestern China&#039;s Chongqing on Friday, July 1 ...
Rauch steigt auf, während Wohngebäude nach einem Erdrutsch in der südwestchinesischen Stadt Chongqing von Geröll und Schlamm zum Einsturz gebracht wurden.Bild: keystone

Menschen bei Erdrutsch in Westchina verschüttet

Mehrere Menschen sind im Westen Chinas bei einem Erdrutsch verschüttet worden.
17.07.2026, 09:0817.07.2026, 09:08

Wie der Katastrophenschutz mitteilte, kam es am Vormittag (Ortszeit) zu einem Bergsturz im Kreis Pengshui, östlich der Metropole Chongqing. Das chinesische Staatsfernsehen verbreitete Aufnahmen des Berghangs, der an einer bewohnten Strasse abgebrochen war. Ein weiteres Video zeigte Anwohner, die vor einer Staubwolke flohen.

Wie viele Menschen die Lawine aus Geröll unter sich begraben hat, blieb weiter unklar. Chinesische Staatsmedien berichteten unter Berufung auf die Behörden, dass mehr als zehn Wohnhäuser verschüttet und Menschen eingeschlossen seien. Neun Verschüttete wurden demnach bislang gerettet.

Kurz vor dem Abbruch hätten Anwohner Steinschläge bemerkt, berichtete das Staatsfernsehen weiter. Während der folgenden Evakuierung von 60 Bewohnern sei die Gerölllawine abgegangen, hiess es.

Stromversorgung unterbrochen

Warum sich der Teil der Felswand löste, ist bislang unklar. Die Behörden schickten Dutzende Einsatzkräfte und speziell ausgebildete Retter zu der Unglücksstelle. In der Gegend wurde ausserdem die Stromversorgung unterbrochen, nachdem das Geröll drei Strommasten mitgerissen hatte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Vor allem im regenreichen Sommer kommt es in China immer wieder zu Erdrutschen. Vergangenen Woche hatte ein Erdrutsch in der nordwestlichen Provinz Gansu nahe der Stadt Longnan 21 Menschen das Leben gekostet. (sda/dpa)

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