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China bereitet sich auf Taifun «Dolphin» vor

China bereitet sich auf Taifun «Dolphin» vor

09.08.2026, 09:5109.08.2026, 09:51
A passenger walks by a closed door of a coach station where all glass windows and doors are reinforced with protective tape in preparation for the approaching Typhoon Dolphin in Hangzhou in eastern Ch ...
In Vorbereitung auf den Taifun «Dolphin» wurden in Hangzhou Fenster mit Schutzband beklebt.Bild: keystone

In weiten Gebieten Ostchinas laufen die Vorbereitungen für den nahenden Taifun «Dolphin». Der Flughafen in Ningbo in der Provinz Zhejiang, rund 150 Kilometer südöstlich von Shanghai, hat bereits seit Samstagabend seinen Betrieb eingestellt. Zudem haben laut Berichten chinesischer Staatsmedien mehr als 800 Handelsschiffe im Hafen der Stadt Schutz vor dem nahenden Sturm gesucht.

Chinas nationale Wetterbehörde hat unterdessen die höchste Alarmwarnstufe ausgerufen. Es wird erwartet, dass der Taifun im Verlauf des Sonntags an der Küste der südöstlichen Provinzen Zhejiang oder Fujian auf Land treffen wird. Im Anschluss rechnen Meteorologen damit, dass sich der Taifun zu einem tropischen Sturm abschwächen und weiter nach Nordwesten bewegen wird. Wettervorhersagen zufolge werden in weiten Teilen Chinas starke Niederschläge erwartet. (sda/dpa)

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