Reife im Rekordtempo: In Frankreich beginnt Crémant-Ernte früh

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Crémant ist ein französischer Schaumwein, der nicht aus der Champagne kommt – im Unterschied zum Champagner. Bild: DPA

Seit Samstag werden im französischen Burgund die Crémants geerntet. Wegen der Hitzewellen wurde ein neuer Rekord aufgestellt, weshalb die Lese früher beginnt, als in den Jahren zuvor.

«Die Rekorde fallen», berichtet Winzer Marc Sangoy. Und sie fallen schnell: «Während der letzte Rekord erst aus dem Jahr 2022 stammte – am 13. August -, beginnen wir dieses Jahr bereits am 8. August mit den Crémants», erklärte der Präsident der Cave de Lugny im Departement Saône-et-Loire.

Nach dem Schaumwein werden die Trauben der «stillen» – nicht sprudelnden – Weine abgelesen. Die Weinlese wird Sangoys Schätzungen zufolge Ende der kommenden Woche beginnen.

Bei den Rot- und Weissweinen hatte der Burgunder Winzerverband, Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB), ursprünglich mit einer Lese vor dem 15. August gerechnet. Mittlerweile geht Präsident Thiébault Huber aber von einem späteren Datum, um den 25. August, aus. Da «die Trockenheit und die Hitzewelle das Wachstum der Reben gehemmt und die Reifung der Trauben verlangsamt haben», so Huber. Der historische Rekord bei der Rotweinlese von 1556 dürfte damit nicht gebrochen werden.

Kleine Trauben, wenig Erträge

Auch in anderen Teilen Frankreichs begann die Weinlese Historisch früh begann die Weinlese auch in anderen Teilen Frankreichs. Laut Klimahistoriker Thomas Labbé «hat sich seit 1988 alles beschleunigt.» (sda/afp)