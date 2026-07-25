Bericht: Auto bei Berliner CSD in Menschenmenge gerast, Veranstaltung abgebrochen

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Eindrücke vom Berliner CSD. (Bild vom Nachmittag) Bild: keystone

Laut einem Bericht von «focus.de» ist am Berliner Christopher Street Day (CSD) ein Auto in die Menschenmenge gerast. Die Veranstaltung sei daraufhin abgebrochen worden.

Laut der «Bild» hat sich der Vorfall gegen 22.00 Uhr am Tiergarten zugetragen haben; die Polizei hat das Geschehnis offenbar bestätigt. Es soll Verletzte geben, die genaue Anzahl ist jedoch noch unbekannt.

Auf Instagram teilen die Veranstalter des CSD mit, dass der Event abgebrochen ist: «Bitte verlasst das Gelände ruhig und geordnet. Bitte meidet die Siegessäule und den Tiergarten. Verlasst das Gelände Richtung Hauptbahnhof.» Zudem stünde auf grossen Signaltafeln am Brandenburger Tor «Evaukation». (cpf)

+++ Update folgt +++