wechselnd bewölkt22°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Bericht: Auto bei Berliner CSD in Menschenmenge gerast

Bericht: Auto bei Berliner CSD in Menschenmenge gerast, Veranstaltung abgebrochen

25.07.2026, 22:3525.07.2026, 22:43
epa13132083 Participants travel on a float during the annual Christopher Street Day (CSD) LGBTQ+ Pride parade in Berlin, Germany, 25 July 2026. EPA/FADI YOUSEF
Eindrücke vom Berliner CSD. (Bild vom Nachmittag)Bild: keystone

Laut einem Bericht von «focus.de» ist am Berliner Christopher Street Day (CSD) ein Auto in die Menschenmenge gerast. Die Veranstaltung sei daraufhin abgebrochen worden.

Laut der «Bild» hat sich der Vorfall gegen 22.00 Uhr am Tiergarten zugetragen haben; die Polizei hat das Geschehnis offenbar bestätigt. Es soll Verletzte geben, die genaue Anzahl ist jedoch noch unbekannt.

Auf Instagram teilen die Veranstalter des CSD mit, dass der Event abgebrochen ist: «Bitte verlasst das Gelände ruhig und geordnet. Bitte meidet die Siegessäule und den Tiergarten. Verlasst das Gelände Richtung Hauptbahnhof.» Zudem stünde auf grossen Signaltafeln am Brandenburger Tor «Evaukation». (cpf)

+++ Update folgt +++

    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Venezuela tritt aus Internationalem Strafgerichtshof aus
    Venezuela hat seinen Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angekündigt. Auf Anweisung der amtierenden Präsidentin Delcy Rodríguez habe Venezuela dem UN-Generalsekretär António Guterres «seine feste und unwiderrufliche Entscheidung mitgeteilt, (...) den endgültigen Austritt aus dem IStGH einzuleiten», erklärte der venezolanische Aussenminister Félix Plasencia auf der Plattform X.
    Zur Story