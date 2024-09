Ausschreitungen bei Protest gegen AfD – Polizisten angegriffen

Die zunächst friedlichen Proteste eskalierten später in den Versuchen einiger Demonstranten, die Veranstaltung zu stören. Die Polizei begleitete schliesslich die Teilnehmer sicher in den Veranstaltungssaal.

Laut Polizeiangaben versuchten einige Demonstranten, die Teilnehmer der AfD-Veranstaltung am Betreten des Veranstaltungsortes zu hindern. Aus der Protestkundgebung heraus wurden in 21 Fällen Polizeibeamte angegriffen – mit Schlägen und Tritten sowie durch Flaschen- und Steinwürfe. Die betroffenen Beamten erlitten leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig.

Bei einer Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung in Hannover hat es am Freitagnachmittag Angriffe auf Polizisten und Festnahmen gegeben. Rund 500 Menschen protestierten gegen die Veranstaltung der AfD , an der auch der umstrittene Europaabgeordnete Maximilian Krah teilnahm.

