Deutschland: Vermisste 14-Jährige tot gefunden – Polizei nimmt jungen Mann fest

In der deutschen Gemeinde Bad Emstal in Hessen ist ein 14-jähriges Mädchen getötet worden. Die Polizei hat einen 20-Jährigen Mann festgenommen. Dieser sei dringend tatverdächtig, so die Staatsanwalt.

Mitarbeiter der Spurensicherung in der Nähe des Fundorts der Leiche. Bild: DPA

Das Mädchen hatte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ihr Elternhaus verlassen. Als sie um Mitternacht noch nicht zuhause war, alarmierte ihre Familie die Polizei. Bereits in der Nacht wurde eine Suchaktion durchgeführt, am Donnerstag wurde sie ausgeweitet. Am Nachmittag wurde die Leiche schliesslich von einem Mann beim Holzhacken entdeckt.

Wie die Mutter der Toten gegenüber RTL sagt, kannten sich das Mädchen und der mutmassliche Täter. Auf die Frage, ob sie Freunde gewesen seien, antwortete sie: «Kann man so sagen, kann man nicht so sagen.» Die beiden hätten eigentlich keinen Kontakt haben sollen, aber: «Er war halt besessen von ihr.» Weiter sagt sie, der mutmassliche Täter habe bei der Suche nach der Vermissten geholfen. Dennoch habe sie schon da einen Verdacht gehabt: «Ich habe sofort gesagt, wer es war.»

Die genaue Todesursache ist bislang noch unklar. Die Ermittler erklärten am Freitag, die Obduktion müsse noch durchgeführt werden. Davon erhoffe man sich weitere Hinweise. (dab)