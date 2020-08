International

Deutschland

«Ich kenne diesen Harry Krischner nicht» – «Bild»-Reporter sorgt für Lacher



«Bild» schickt Praktikanten an Anti-Corona-Demo – es kam, wie es kommen musste

Mehrere Zehntausend Menschen haben am Samstag in Berlin gegen die staatlichen Corona-Schutzauflagen demonstriert. Die Demos lockten dabei eine heterogene Menschenmasse an: Impfgegner, Normalos, Rechtsextreme, Hippies und Esoteriker.

Und mittendrin: Demonstranten, die am Brandenburger Tor nicht etwa «Wir sind das Volk» brüllten, sondern das berühmte hinduistische Mantra «Hare Krishna» skandierten.

In einer Live-Sendung der deutschen Boulevardzeitung «Bild» fragt eine Moderatorin, wie die Lage vor Ort denn sei. Der junge Reporter kommentiert die Szene folgendermassen:

«Die Leute singen Harry Krischner, Harry Krischner. Das sind Harry-Krischner-Jünger. Ich persönlich kenne ihn nicht. Aber meine Kollegen haben mir gerade von ihm berichtet, er soll eine berühmte Persönlichkeit sein, wohl nicht mehr aus meiner Zeit.»

Die Szene im Video: Kennen Sie eigentlich Harry Krischner? Die BILD ist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. #Berlin2908 via @dirk_r79 pic.twitter.com/e12qIuuVZj — Floskelwolke (@Floskelwolke) August 29, 2020

Der Reporter trägt dabei eine Schutzmaske, so ist nicht ganz erkennbar, ob sich dieser nur einen kleinen Scherz erlaubt hat, oder ob er die Bewegung tatsächlich nicht kennt.

So oder so: Das Video trendete auf Twitter. Mittlerweile hat es fast eine halbe Million Views und war kurzzeitig gar in der Top 3 der Deutschland-Trends aufgetaucht. Der Journalist selbst hat sich noch nicht dazu geäussert.

Vor allem auf Twitter sorgte das Video für Lacher:

Die jungen Leute von heute kennen Harry Krischner nicht mehr. Vermutlich ist auch Leben und Werk von Kumba Yah und seiner Gattin Ave Maria längst verschüttet. https://t.co/UiBgqgieLb — Martin Thür (@MartinThuer) August 30, 2020

Axel Lier, Mitglied der Chefredaktion der Berliner Zeitung (also vom gleichen Verlag wie «Bild»), nahm den jungen Journalisten aber in Schutz: Ein 19-jähriger Volontär müsse kein Sektenfachmann sein:

Wer als 19 (!) Jahre alter Volontär in einer 14-Stunden-Schicht überall dort hingeht & live (!) berichtet, wo selbst gestandene Redakteure (mit Secu-Team) zurückschrecken, der ist ein junger Journalist mit mehr als nur Mut - und muss kein Sektenfachmann sein. #TeamHarryKrischner — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) August 30, 2020

Was ist Hare Krishna?

Für die, die es nicht wissen: Hare Krishna ist eine Organisation, die 1966 von Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada gegründet wurde. Sie wird als sogenannte Neue Religiöse Bewegung eingestuft, die sich in den 70ern auch in Europa ausbreitete. Sie sind vor allem für ihre «Hare Krishna»-Gesänge und Tänze bekannt.

Muss man die «Hare Krishna»-Bewegung kennen? Ja, vor allem als Reporter. Nein, zu irrelevant heutzutage. Mir egal. «Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.»

(jaw)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Colonia Dignidad – das vermeintliche deutsche Idyll in Chile Ganges: Heilliger Fluss wird stinkende Kloake Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter