Grün, FDP und die Linke – wie die Jungen in Berlin wählen

In Vino Veritas – im Wein liegt die Wahrheit. Und watson will die Wahrheit wissen: Interessieren sich die Jungen in Deutschland noch für Politik? Gehen sie wählen? Was halten sie von den letzten 16 Jahren Merkel? Unser Reporter Dennis in Berlin hat sich aufgemacht, um den Puls der Jugend beim Alexanderplatz zu fühlen.

Die Antworten der jungen Wähler und Wählerinnen aus Berlin siehst du im Video:

