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Wiesn: Mitarbeiter nach Unfall auf Oktoberfest reanimiert

Mitarbeiter nach Unfall auf Oktoberfest reanimiert

04.10.2026, 13:1504.10.2026, 13:15

Erneut ist ein Mitarbeiter bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest schwer verunglückt. Rettungskräfte hätten den 47-Jährigen vor Ort reanimiert, teilte die Polizei mit. Der Mitarbeiter der Schiffsschaukel befinde sich nun im Krankenhaus. Am 21. September war es bereits zu einem tödlichen Unfall an einem Freefall-Tower gekommen.

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Die Schiffsschaukel auf der Oide Wiesn.Bild: www.imago-images.de

Der Unfall an der Schiffsschaukel auf der Oide Wiesn hatte sich laut Polizei am letzten Tag des Oktoberfests gegen 10.15 Uhr ereignet. Der 47-Jährige sei dabei schwerst verletzt worden, hiess es von der Polizei. «Eine Gefahr für die Fahrgäste des Fahrgeschäftes bestand zu keinem Zeitpunkt.»

Ein Kriseninterventionsteam betreute laut Polizei die Zeugen des Unfalls. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (hkl/sda/dpa)

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