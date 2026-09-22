Auf dem Oktoberfest zu arbeiten ist ein echter Knochenjob. Bild: www.imago-images.de

Trinkgeld ist Pflicht: Bedienung vom Oktoberfest packt aus

Das Oktoberfest ist nicht nur für Trachten und die gemeinsame Zeit im Festzelt bekannt, sondern auch für Gäste, die mit ihren Verhaltensweisen nicht gut ankommen. Eine Wiesn-Kellnerin packt aus, was gar nicht geht.

Lena Breuer / watson.de

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Das Oktoberfest spaltet die Gemüter. Einige freuen sich auf eine schöne Zeit im Festzelt, andere verbieten Gästen die Tracht, weil sie sonst mit vollgekotzten Toiletten rechnen. Eine Bedienung hat ausgepackt, was nicht vertretbar ist.

Bedienung erklärt: Deswegen sollte man Trinkgeld auf dem Oktoberfest geben

Eine anonyme Bedienung vom Oktoberfest berichtet gegenüber «Chip», dass Sparsamkeit am Biertisch für Servicekräfte schnell zum Problem werden kann. Besonders störend sei es, wenn Gäste wegen der hohen Wiesn-Preise kein Trinkgeld geben, obwohl die Bedienungen laut ihrer Aussage nur zehn Prozent brutto an einer Mass Bier verdienen.

Der übrige Betrag gehe an Zeltwirtinnen und Zeltwirte sowie an die Brauerei, während die Servicekräfte 16 Tage lang unter hoher Belastung arbeiten. Trinkgeld sei deshalb kein netter Bonus, sondern ein wesentlicher Teil des fairen Lohns für die körperlich anstrengende Arbeit im Festzelt.

Zusätzlich müsse von diesem Trinkgeld noch etwas an Küche, Ausschank und weitere Helferinnen und Helfer abgegeben werden. Ärgerlich findet die Bedienung auch Gäste, die mit mehreren Personen lange Plätze besetzen, aber nur wenig bestellen, etwa wenn sich vier Erwachsene eine einzige Mass teilen.

Zwar gebe es nachvollziehbare Fälle, in denen Besucherinnen und Besucher aus Frische- oder Kostengründen ein Bier gemeinsam trinken, doch jeder Sitzplatz müsse letztlich Umsatz bringen. Ihr ungeschriebenes Wiesn-Gesetz lautet daher: «Wenn Sie gut tippen, verdursten wir beide nicht!» Wer knausert, werde eher übersehen, wer fair Trinkgeld gibt, bekomme dagegen besonders guten Service.

Oktoberfest: Diese Benimmregeln sollten Gäste kennen

Wenn der Alkohol fliesst, vergessen einige Gäste gern mal die Formen der Höflichkeit. Deswegen weist auch der «Stern» darauf hin: Ein respektloser Umgang gegenüber der Bedienung ist ein absolutes No-Go.

Und auch bei der Bestellung gibt es einiges, was Gäste falsch machen können. «Ein Bier, bitte», klingt zwar nett, auf dem Oktoberfest lautet die richtige Formulierung allerdings «A Mass, bitte.»

Bierkrüge sind nur ein nettes Andenken, wenn sie vor Ort gekauft werden, bei gestohlenen Biergläsern gibt es im Ernstfall statt eines Kruges nur eine Anzeige wegen Diebstahls.

Zudem wird auch massvolles Trinken empfohlen. Damit tut man allen anderen Gästen einen Gefallen und geht nicht das Risiko ein, dass man das teure Bier verschwendet, indem man es auf dem sogenannten «Kotzhügel» entsorgt.