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So feuchtfröhlich feiern die Stars und Sternchen auf der Wiesn

Promi-Auflauf auf der Wiesn: Das 191. Oktoberfest zieht neben der internationalen A-Liga auch die heimische Cervelat-Prominenz an. Wer beim jährlichen Schaulaufen und Schunkeln so gesichtet wurde.

Kendra Kotas Folge mir

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Das Oktoberfest steht nicht nur für Bier und Brezn, sondern auch für das alljährliche Sehen und Gesehenwerden. Neben berühmten Hollywoodstars wie Arnold Schwarzenegger und gefühlt dem ganzen Team von Bayern München besuchen das grösste Volksfest der Welt auch viele bekannte Gesichter aus Reality und den Boulevardmedien. Einige gehören praktisch schon zum Inventar der Wiesn.

Wer bereits gesichtet wurde und welche besonderen Zusammenstellungen es gab, siehst du in der Slideshow: