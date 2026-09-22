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So feiern die Stars auf der Wiesn 2026

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So feuchtfröhlich feiern die Stars und Sternchen auf der Wiesn

Promi-Auflauf auf der Wiesn: Das 191. Oktoberfest zieht neben der internationalen A-Liga auch die heimische Cervelat-Prominenz an. Wer beim jährlichen Schaulaufen und Schunkeln so gesichtet wurde.
22.09.2026, 12:3922.09.2026, 12:39
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Das Oktoberfest steht nicht nur für Bier und Brezn, sondern auch für das alljährliche Sehen und Gesehenwerden. Neben berühmten Hollywoodstars wie Arnold Schwarzenegger und gefühlt dem ganzen Team von Bayern München besuchen das grösste Volksfest der Welt auch viele bekannte Gesichter aus Reality und den Boulevardmedien. Einige gehören praktisch schon zum Inventar der Wiesn.

Wer bereits gesichtet wurde und welche besonderen Zusammenstellungen es gab, siehst du in der Slideshow:

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Stars und Sternchen auf der Wiesn 2026

Beim 191. Oktoberfest wurden wieder einige Stars und Sternchen gesichtet. Auch mit dabei: Bill Kaulitz.
quelle: instagram/tbtokiohotel
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«O'zapft is!» – 191. Münchner Oktoberfest ist eröffnet
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Diese Promis feiern auf dem Oktoberfest 2024
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Diese Promis feiern auf dem Oktoberfest 2024
Beim 189. Oktoberfest tummeln sich wie jedes Jahr viele Prominente. Auch einige Spieler des FC Bayern München besuchten die Wiesn: Harry Kane und seine Frau Katie Goodland posieren mit ihrem Bier.
quelle: keystone / anna szilagyi
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Der Ansturm auf das Oktoberfest in München
Video: watson
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