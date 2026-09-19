Nur echte Wiesn-Kenner schaffen dieses Oktoberfest-Quiz
Am Samstag, dem 19. September ist es wieder soweit und das 191. Oktoberfest in München wird eröffnet. Doch wieso heisst es eigentlich Wiesn und weisst du, was eine Mass kostet?
Bald heisst es wieder «O'zapft is» und die Wiesngängerinnen und Wiesngänger stürmen die Festzelte. Das wird ein Gaudi! Doch weisst du überhaupt, wieso das Oktoberfest Oktoberfest heisst und wieviel man für eine Brezn und eine Mass Bier blechen muss?
Im grossen Oktoberfest-Quiz kannst du zeigen, wie gut du dich damit auskennst.
9 Fragen
Das grosse Oktoberfest-Quiz
Teste deine Wissen zu den Wiesn.
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