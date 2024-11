Scholz hält Lösung in «Ampel»-Krise für möglich

In den vergangenen Tagen waren öffentliche Zweifel am Fortbestand der deutschen Regierungs-Koalition gewachsen. FDP, Grüne und SPD haben als Reaktion auf einen Dauerstreit Papiere mit teils gegensätzlichen Grundsatzpositionen vorgelegt. Scholz führt eine ganze Reihe von Krisengesprächen mit den beteiligten Koalitionspartnern.

Allerdings müsse dabei in den Gesprächen über den Haushalt, die Wirtschaft, über Arbeit und Industrie im Vordergrund stehen, «dass man das Miteinander voranbringt», sagte der SPD-Politiker in Berlin bei einem Treffen mit dem somalischen Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud.

Indien hat Interesse an Olympia 2036 +++ Djokovic nicht an den ATP-Finals dabei

Was baut Xi da? Mysteriöses Schiff in chinesischem Hafen gibt Rätsel auf

US-Wahlen 2024: So wird der Senat gewählt

Am 5. November wählen die USA auch Senat-Sitze neu. Wo gibt es solche Wahlen? Wie viele Sitze haben die Republikaner und Demokraten? Wir erklären es.

Am 5. November 2024 wird in den USA nicht nur ein neuer Präsident gewählt – es stehen auch Parlamentswahlen an. Diese sind etwas komplizierter. Ihr Ausgang bestimmt aber massgeblich mit, wie sich die US-Politik in den nächsten Jahren verändern wird. watson erklärt die wichtigsten Punkte zur US-Senatswahl 2024.