Demi Moore: Sie wurde vom «People»-Magazin zur schönsten Frau gewählt. Bild: keystone

People-News

Demi Moore ist schönste Frau der Welt – mit 62 Jahren

Sie ist Schauspielerin, Mutter, Grossmutter und sehr schön. Das hat das «People»-Magazin entschieden. Dabei fühlt sich Demi Moore manchmal gar nicht so.

Janna Halbroth / t-online

Ein Artikel von

Das «People»-Magazin hat entschieden: Demi Moore ist die schönste Frau 2025. Der Hollywood-Star ziert das aktuelle Cover der Spezialausgabe der Zeitschrift, die einmal im Jahr den schönsten Menschen kürt. 2025 lautet die Schlagzeile dazu: «Natürlich ist es Demi Moore.»

«Ich bin nicht perfekt – und das ist okay», sagte Moore selbst über sich. Die 62-Jährige war zuletzt in dem Horrorfilm «The Substance» zu sehen. In dem Streifen geht es um das Streben nach dem perfekten Äusseren. Entgegen vieler Erwartungen ging die Schauspielerin für ihre Leistung darin vor wenigen Monaten bei der Oscar-Verleihung leer aus. Sie sei darüber enttäuscht gewesen, gibt Moore nun im «People»-Interview zu. Gleichzeitig stellte sich aber auch Erleichterung und Freude darüber ein, den Tag nach der Verleihung im Pyjama verbringen zu dürfen.

Überhaupt macht Moore in dem Interview einen zufriedenen Eindruck. Sie fühle sich mittlerweile wohler in ihrer Haut als je zuvor. Dabei habe sie sich besonders in den 1990er-Jahren ein anderes Verhältnis zu ihrem Äusseren gehabt. «Ich habe meinen Körper mit verrückten Work-outs gequält. Ich habe mich selbst bestraft», sagt sie dem Magazin.

«Das war Gewalt gegen mich selbst»

Sie habe den Schönheitsidealen entsprechen wollen. «Was ich mir selbst angetan habe – das war Gewalt gegen mich selbst», resümiert sie heute. Mittlerweile habe sie ihren Frieden gefunden. «Ich habe beschlossen, die Kontrolle aufzugeben und meinen natürlichen Körperbau zu akzeptieren.» Oft wurde darüber spekuliert, ob Moore möglicherweise nachgeholfen habe und sich für ihre Schönheit unters Messer gelegt hat. Doch darüber spricht sie in dem Interview nicht.

Das «People»-Magazin kürt seit 1990 den schönsten Menschen der Welt. Zum ersten Mal wurde sich für Michelle Pfeiffer entschieden. Sie schnappte sich in den vergangenen 35 Jahren gleich zweimal den Titel. Spitzenreiterin ist allerdings Julia Roberts. Sie wurde bereits drei Mal zur schönsten Frau der Welt gemacht. Bis auf drei Ausnahmen zierten immer Frauen das Cover der Spezialausgabe. 1996, 1997 und 1998 standen allerdings dreimal in Folge Männer auf dem Titelblatt. Es waren Mel Gibson, Tom Cruise und Leonardo DiCaprio. Im vergangenen Jahr war Sofía Vergara die schönste Frau der Welt.