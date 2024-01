Geiselnahme in Starbucks-Filiale in deutscher Stadt Ulm

Mehr folgt in Kürze ...

In der deutschen Stadt Ulm hat Medienberichten zufolge ein Unbekannter vier Menschen als Geiseln genommen. Die Polizei spricht offenbar von «akuter Lebensgefahr». Laut der «Bild»-Zeitung sollen vier Schüsse gefallen sein. Der Münsterplatz, auf welchem sich die Starbucks-Filiale befindet, wurde grossflächig gesperrt. Die Polizei spricht von «akuter Lebensgefahr». (dab)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Jans’ erstes Mal – darum ging es am Treffen der EU-Innenminister

Bundesrat Beat Jans hat am Donnerstag zum ersten Mal am Treffen der EU-Innenminister teilgenommen. Konkrete Entscheidungen wurden nicht gefällt. Jans’ Ziel war es daher, möglichst viele Amtskollegen kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen, wie er vor dem Treffen in Brüssel sagte.