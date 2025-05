Der Hersteller der Mozartkugeln steht erneut vor dem Aus. Bild: www.imago-images.de

Mozartkugel-Hersteller Salzburg Schokolade vor dem Aus

Ein Hersteller von Mozartkugeln steht vor dem endgültigen Aus. Die Firma Salzburg Schokolade hat zum zweiten Mal Insolvenz angemeldet.

Thomas Wanhoff / t-online

Ein Artikel von

Die österreichische Firma Salzburg Schokolade, Hersteller der «Echten Salzburger Mozartkugeln», steht vor dem endgültigen Aus. Das Unternehmen hat beim Salzburger Landgericht erneut einen Insolvenzantrag gestellt. Schon 2021 stand das Traditionsunternehmen vor der Pleite, damals rettete ein Sanierungsplan den Schokoladenhersteller.

Doch im vergangenen Jahr kündigte man an, die Produktion der Mozartkugeln vom Standort Grödig ins Ausland zu verlagern. Die Fabrikanlagen wurden geschlossen. Nach einem Bericht von heute.at ist eine Frist zur Schuldenbegleichung verstrichen. Noch im Dezember waren 58 Mitarbeiter beschäftigt, sie wurden aber mittlerweile entlassen.

Zweite Zahlung bleibt wohl aus

Offenbar sind in einem Gutachten die Liegenschaften des Unternehmens neu bewertet worden – deutlich niedriger als zuvor. Damit entfällt aber die Grundlage für die nächste Auszahlung im Sanierungsplan. Das Unternehmen soll laut ORF 7,7 Millionen Euro Schulden haben. Das Fabrikgebäude in Grödig und einige Grundstücke sind bereits verkauft. Eine Investorengruppe will dort Büros bauen und Unternehmen ansiedeln, so heute.at.

Der Grundstein für die Firma Salzburg Schokolade wurde im Jahr 1897 gelegt. Die Geschichte begann in Salzburg mit einer kleinen Süsswarenfabrik, die 1948 aus Platzgründen nach Grödig verlegt wurde. 1975 ging das Unternehmen in den Besitz von Suchard über, später bekannt als Interfood, Kraft Food und schliesslich an das Unternehmen Mondelez.

Auf Mozartkugeln müssen Schokoladenliebhaber aber nicht verzichten. So werden die «Original Mozartkugeln» von der österreichischen Konditorei Fürst hergestellt, erkennbar an blauer Alufolie und dem Porträt des Komponisten. Die Firma Reber aus Bayern produziert ebenfalls Mozartkugeln. (nib)