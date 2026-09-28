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Jens Spahn tritt schon wieder aus dem Haushaltsausschuss zurück

Jens Spahn tritt nach Ferienfoto-Eklat aus dem Haushaltsausschuss zurück

Erneut gibt der deutsche Politiker einen Rücktritt bekannt: Er zieht sich aus dem Bundestagsausschuss zurück.
28.09.2026, 12:4928.09.2026, 13:22

Im Juli der Posten als Fraktionschef der CDU, jetzt sein Posten im Haushaltsausschuss des deutschen Bundestags: Jens Spahn soll seinen Rücktritt bekannt gegeben haben, berichtet der «Spiegel». In einem Schreiben habe er die anderen Politiker der Union am Montag darüber informiert.

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Nach aufgetauchten Ferienfotos tritt Jens Spahn offenbar aus dem Haushaltsausschuss zurück.Bild: keystone

«Alles rund um meine Person ist aktuell so politisiert, dass ein normales Arbeiten kaum möglich sein wird», zitiert der «Spiegel» aus dem Schreiben.

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass sich Spahn von einer Sitzung des Ausschusses abgemeldet haben soll, mit der Begründung, sein Kind sei krank. Doch mit ebendiesem Kind soll er auf Sardinien gewesen sein, wie Fotos zeigen.

Beim Haushaltsausschuss handelt es sich um ein wichtiges Gremium in Deutschland. Dieses berät über den Bundeshaushalt, welcher im nächsten Jahr bei 500 Milliarden Euro liegt. Spahn hatte das Amt von Parteikollegin Franziska Hoppermann übernommen, welche zur CDU-Generalsekretärin ernannt worden war. (dab/vro)

Update folgt...

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