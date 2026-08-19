Nordstream-Sabotage: Weitere Festnahme von Taucher in Kroatien

In Kroatien wurde ein ukrainischer Taucher festgenommen: Er soll 2022 an der Sprengung der Nordstream-Gaspipelines beteiligt gewesen sein.

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Deutschlands oberste Anklagebehörde, die Bundesanwaltschaft, liess den Ukrainer Wolodymyr Z. in Kroatien von dortigen Beamten festnehmen, wie sie mitteilte. Die Behörde in Karlsruhe wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor.

Der Mann ist seit längeren im Visier der Behörden, eine Festnahme aber bereits zweimal gescheitert, wie der Spiegel berichtet. 2024 und 2025 entkam Wolodymyr Z. in Polen. Beim ersten Mal gelang es der polnischen Polizei nicht, den Mann, auf den damals bereits ein europäischer Haftbefehl lautete, zu verhaften. Er konnte sich mit der Unterstützung ukrainischer Behörden in sein Heimatland absetzen.

Die Nordstream-Pipelines wurden 2022 zum Ziel eines Anschlag. Bild: x/reuters

Beim zweiten Mal wurde Z. in Polen, wohin er zwischenzeitlich zurückgekehrt war, festgenommen – ein Gericht entschied dann aber, die Nordstream-Pipelines seien militärisch legitime Ziele gewesen, und bestimmte deshalb die Freilassung des Mannes. Die Vorfälle sorgten für diplomatische Verstimmungen zwischen Deutschland, Polen und der Ukraine. Beim dritten Mal klappte demnach nun die Festnahme, im kroatischen Ferienort Pula.

Z. soll laut Bundesanwaltschaft als ausgebildeter Taucher an den Tauchgängen in der Ostsee beteiligt gewesen sein, bei denen die Sprengsätze an den Gasleitungen platziert wurden. Für den Transport nutzten er und seine Mittäter demzufolge eine Segeljacht, die aus Rostock startete. Mit Hilfe gefälschter Ausweispapiere soll diese über Mittelsmänner bei einem deutschen Unternehmen angemietet worden sein.

Die Sprengung der Nordstream-Pipelines, Gasrohre durch die Nordsee zwischen Deutschland und Russland, sorgte 2022 für viel Aufsehen und Spekulationen. So wurden zunächst sowohl Russland und die USA, als auch die Ukraine verdächtigt. Ermittlungen deutscher und anderer europäischer Polizeibehörden sowie Medienrecherchen deuteten in der Folge allerdings daraufhin, dass die Verantwortlichen für die Sprengung in der ukrainischen Armee zu verorten sind. Bereits 2025 wurde der mutmassliche Operationschef, ein Ukrainer namens Serhij K., in Italien während eines Familienurlaubs festgenommen.

(con/sda)