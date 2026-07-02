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42-Jähriger stirbt nach Schuss durch Polizei in Remscheid in Deutschland

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. (Symbolbild)
Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch am Einsatzort, wie die Behörden mitteilten.Bild: DPA

Mädchen mit Pfefferspray bedroht: Mann stirbt nach Schuss durch Polizei in Deutschland

02.07.2026, 05:4602.07.2026, 05:46

Ein 42-jähriger Mann ist bei einem Polizeieinsatz im nordrhein-westfälischen Remscheid in Deutschland erschossen worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch am Einsatzort, wie die Behörden mitteilten.

Der Mann soll zuvor zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschliessend in Richtung der Beamten gesprüht haben, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen hiess.

Danach soll er davongelaufen sein. Den Angaben nach haben die Polizisten den Mann wenig später erneut angetroffen und einen Taser gegen ihn eingesetzt. Dieser verfehlte demnach aber den 42-Jährigen. Danach soll der Mann Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben. Daraufhin schoss ein Beamter auf den 42-Jährigen, hiess es weiter. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen. (sda/apa/dpa)

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