Restauration von historischem Kloster: Schweiz hilft Ukraine mit 600'000 Franken

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Die Schweiz hat am Samstag an den Feierlichkeiten zum 975-jährigen Bestehen der Klosteranlage Petscherska Lawra in Kiew teilgenommen. Sie kündigte dabei an, einen Beitrag von 600'000 Franken zur Restauration des beschädigten Höhlenkloster vorzubereiten.

Das historische Höhlenkloster Petscherska Lawra wurde durch einen russische Angriff stark beschädigt. Bild: keystone

An den Feierlichkeiten zum Bestehen der Klosteranlage nahm für die Schweiz Jacques Gerber, Delegierter des Bundesrates für die Ukraine, teil, wie das Bundesamt für Wirtschaft, Bildung und Forschung am Samstag weiter mitteilte.

Am 15. Juni 2026 wurden die Mariä-Entschlafens-Kathedrale sowie weitere historische Gebäude auf dem Gelände der Kyjiwer Petscherska Lawra erheblich beschädigt. Die Klosteranlage gehört zu den bedeutendsten religiösen und kulturellen Stätten der Ukraine und ist Teil des Unesco-Welterbes.

Bei einem bilateralen Treffen zwischen Bundespräsident Guy Parmelin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 15. Juni in Genf am Rande des G7-Gipfels in Évian stellte die Schweiz Unterstützung bei der Beurteilung der Schäden in Aussicht. (dab/sda)