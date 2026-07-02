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WM 2026: USA schlagen Bosnien in Unterzahl und stehen im Achtelfinal

epa13079287 Malik Tillman of USA celebrates scoring the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match USA against Bosnia and Herzegovina, in San Francisco, Califronia, USA, 01 July 2026. E ...
Die USA bewiesen ihre Widerstandsfähigkeit: Malik Tillman sorgte in Unterzahl für den Siegtreffer.Bild: keystone

Auch in Unterzahl wackelt die USA nur kurz – der Gastgeber bezwingt Bosnien

Nach Kanada und Mexiko schafft mit den USA auch der dritte Gastgeber den Sprung in die Achtelfinals der WM. Die US-Auswahl schlägt Bosnien-Herzegowina in Santa Clara verdient 2:0.
02.07.2026, 01:0702.07.2026, 04:46

24 Jahre ist es her, seit die USA an einer Weltmeisterschaft zum letzten und bis dato einzigen Mal ein K.o.-Spiel für sich entscheiden konnten. 2:0 siegte das damals von Bruce Arena trainierte Team im Achtelfinal der WM in Südkorea und Japan gegen Erzrivale Mexiko. Nun hat die US-Auswahl zum zweiten Mal in ihrer Geschichte eine WM-K.o.-Runde überstanden. Wieder gewannen die Amerikaner 2:0, und dies in überzeugender Manier.

Folarin Balogun brachte das Team von Mauricio Pochettino kurz vor der Pause in Führung. Der Stürmer der AS Monaco kam im Strafraum etwas glücklich an den Ball, traf aber umso abgeklärter zwischen den Beinen von Nikola Vasilj hindurch. Für den 24-Jährigen war es bereits der dritte Turniertreffer, nachdem er zum Auftakt beim 4:1 gegen Paraguay doppelt getroffen hatte.

Der Führungstreffer von Folarin Balogun.Video: SRF

Balogun war der mit Abstand auffälligste Spieler der Partie. Nach einer halben Stunde wurde ein Treffer von ihm wegen Abseits aberkannt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf er die Latte. Und nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit traf er Tarik Muharemovic im Kampf um den Ball unglücklich aber derart hart, dass der brasilianische Schiedsrichter Raphael Claus nach VAR-Intervention und Ansicht der Videobilder den Mann des Spiels des Feldes verwies.

Die Rote Karte gegen Balogun.Video: SRF

Die Bosnier, die ihr erstes K.o.-Spiel an einer WM bestritten, konnten jedoch kein Kapital aus der nummerischen Überlegenheit schlagen. Erst in den Schlussminuten und mit dem Rücken zur Wand drehte die Mannschaft von Sergej Barbarez auf. Ein Treffer wollte den Bosniern jedoch nicht gelingen. Anders den Amerikanern: Malik Tillman sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoss in der 82. Minute für die Entscheidung zugunsten der US-Boys, die am am Dienstag in Seattle auf Belgien treffen.

Die USA träumen vom WM-Titel: «Bosnier müssen gar nicht in den Flieger steigen»

USA - Bosnien-Herzegowina 2:0 (1:0)
Santa Clara. 68'827 Zuschauer. SR Claus (BRA).
Tore: 45. Balogun 1:0. 82. Tillman 2:0.
USA: Freese; Freeman, Richards, Ream, Antonee Robinson; McKennie (95. Reyna), Adams, Tillman; Dest (87. Berhalter), Balogun, Pulisic (88. Pepi).
Bosnien-Herzegowina: Vasilj; Katić (75. Memić), Muharemović, Radeljić; Dedić, Kolašinac (75. Tabaković); Gigović (51. Bajraktarević), Šunjić (51. Tahirović), Alajbegović; Džeko (51. Mahmić), Demirović.
Bemerkungen: 64. Rote Karte gegen Balogun.
Verwarnungen: 80. Radeljić. (nih/sda)

Die Highlights der Partie.Video: SRF
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