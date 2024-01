Überraschung im Tötungsdelikt von Jestetten (D): Angeklagter gesteht vor Gericht

Weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria in Kamerun gestartet

In Kamerun hat am Montag die weltweit erste Impfkampagne gegen Malaria begonnen. Als einer der ersten erhielt laut dem Bericht von AFP-Korrespondenten in einem kleinen Krankenhaus in der Stadt Soa ein sechs Monate altes Baby die Spritze gegen die Tropenkrankheit. Krankenschwestern sangen dazu und feierten den Beginn der Impfkampagne in ihrem Land.