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Sprengvorrichtung an Umspannwerk nahe Kraftwerk in Deutschland gefunden

Sprengvorrichtung an Umspannwerk nahe Kraftwerk in Deutschland gefunden

An einem Umspannwerk im ostdeutschen Bundesland Brandenburg unweit des Kohlekraftwerks Jänschwalde sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Sprengvorrichtungen gefunden worden.
01.09.2026, 13:4801.09.2026, 14:08

Die Polizei teilte mit, es sei heute gegen 8.00 Uhr eine mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung in dem Werk in Turnow-Preilack festgestellt worden. «Spuren werden gesichert», sagte die Sprecherin. «Entschärfer sind vor Ort.» Es gebe jedoch keine Auswirkungen auf die Bevölkerung. Es handelt sich um den Fund sogenannter unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen. Weitere Details gab es zunächst nicht.

FILE - The Jaenschwalde coal-fired power plant operates in Jaenschwalde, Germany, Oct. 16, 2024. (AP Photo/Matthias Schrader, File)
Das Kohlekraftwerk Jänschwalde in Brandenburg.Bild: keystone

Zuvor berichtete die «Märkische Allgemeine». Einsatzkräfte hätten vor Ort mehrere Vorrichtungen für mit Sprengstoff bestückte Raketen gefunden und diese entschärft, schrieb die Zeitung unter Berufung aus Sicherheits- und Unternehmenskreisen. Ihr liege ein Foto vor, das es eine solche Vorrichtung unklarer Bauart zeigen soll. Das Umspannwerk solle mehr als einmal getroffen worden sein. Das mutmassliche Ziel sei offenbar ein grossflächiger Stromausfall am Block E des Kohlekraftwerks gewesen.

In dem Umspannwerk Preilack im Landkreis Spree-Neisse unweit der Landesgrenze zu Sachsen wird der Strom, der im Kraftwerk Jänschwalde erzeugt wird, überregional und regional verteilt. Nach Angaben der Leag wurde das Kraftwerk Jänschwalde in den Jahren 1976 bis 1989 als letzter Kraftwerksneubau der DDR errichtet.

Mehrere Anschläge im Grossraum Berlin

Im Januar hatten mutmasslich linksextreme Täter Starkstromleitungen nahe einem Kraftwerk im Südwesten Berlins angezündet und kurzgeschlossen. Rund 45.000 Haushalte und mehr als 2.200 Geschäfte und Firmen sowie Krankenhäuser und Pflegeheime waren tagelang ohne Strom. Zu dem Brandanschlag bekannten sich die linksextremistischen sogenannten «Vulkangruppen», die als Ziel den Kampf gegen Kapitalismus angaben.

Im März 2024 hatte eine Gruppe Feuer an einen grossen Strommast gelegt, der auch für die Versorgung der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin nötig war. Die Produktion wurde durch die Sabotage tagelang gestoppt. (hkl/sda/dpa)

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