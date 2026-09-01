Am Flughafen Leipzig/Halle hatte es einen Anschlagsversuch gegeben. Bild: imago-images.de

Bericht: Russischer Geheimdienst steckt hinter Anschlagsversuch in Leipzig

Mehr «International»

Der Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle in Deutschland soll ein Anschlagsversuch im Auftrag Russlands gewesen sein. Das berichtet die Bild und beruft sich dabei auf Sicherheitskreise. Die Spur der Drohne führe mutmasslich zu einem russischen Geheimdienst.

Der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Aussenminister Johann Wadephul sollen heute vor die Öffentlichkeit treten und darüber informieren, schreibt die «Bild» weiter.

Johann Wadephul und Alexander Dobrindt sollen am Dienstag vor den Medien informieren. Bild: keystone

Bislang hatte Dobrindt von «fremden Mächten» gesprochen, die hinter der Attacke stecken. Doch nach Informationen der «Bild» haben sich die Erkenntnisse der Ermittlerinnen und Ermittler mittlerweile so weit verdichtet, dass die deutsche Bundesregierung einen mutmasslich russischen Geheimdienst in der Verantwortung sieht.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bereits angekündigt, dass die Ermittlungen fast abgeschlossen seien. Er selbst wird am Dienstag nicht vor die Medien treten, heisst es von der Zeitung.

Diese Massnahmen werden besprochen

Spekuliert wird über diplomatische Massnahmen als Reaktion, schreibt die «Bild». So könnte etwa der russische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt werden. Ausserdem könnten einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt werden. Dann müssten sie Deutschland verlassen.

Genauso könnte Deutschland in Abstimmung mit anderen EU-Staaten weitere Sanktionen gegen Russland erlassen. Wadephul soll bereits im Austausch mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen sein. (hkl)

Update folgt ...