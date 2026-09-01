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Leipzig: Russischer Geheimdienst wohl für Drohnenanschlag verantwortlich

Ermittler in Leipzig (Archivbild): Es gibt neue Erkenntnisse zum Anschlagsversuch am Flughafen.
Am Flughafen Leipzig/Halle hatte es einen Anschlagsversuch gegeben.Bild: imago-images.de

Bericht: Russischer Geheimdienst steckt hinter Anschlagsversuch in Leipzig

01.09.2026, 09:4201.09.2026, 10:30

Der Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle in Deutschland soll ein Anschlagsversuch im Auftrag Russlands gewesen sein. Das berichtet die Bild und beruft sich dabei auf Sicherheitskreise. Die Spur der Drohne führe mutmasslich zu einem russischen Geheimdienst.

Der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie Aussenminister Johann Wadephul sollen heute vor die Öffentlichkeit treten und darüber informieren, schreibt die «Bild» weiter.

epa13191907 (L-R) German Foreign Minister Johann Wadephul and Interior Minister Alexander Dobrindt arrive for a Theme Block 4 meeting during a two-day federal cabinet retreat at Schloss Neuhardenberg ...
Johann Wadephul und Alexander Dobrindt sollen am Dienstag vor den Medien informieren.Bild: keystone

Bislang hatte Dobrindt von «fremden Mächten» gesprochen, die hinter der Attacke stecken. Doch nach Informationen der «Bild» haben sich die Erkenntnisse der Ermittlerinnen und Ermittler mittlerweile so weit verdichtet, dass die deutsche Bundesregierung einen mutmasslich russischen Geheimdienst in der Verantwortung sieht.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bereits angekündigt, dass die Ermittlungen fast abgeschlossen seien. Er selbst wird am Dienstag nicht vor die Medien treten, heisst es von der Zeitung.

Diese Massnahmen werden besprochen

Spekuliert wird über diplomatische Massnahmen als Reaktion, schreibt die «Bild». So könnte etwa der russische Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt werden. Ausserdem könnten einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt werden. Dann müssten sie Deutschland verlassen.

Genauso könnte Deutschland in Abstimmung mit anderen EU-Staaten weitere Sanktionen gegen Russland erlassen. Wadephul soll bereits im Austausch mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen sein. (hkl)

Update folgt ...

Deutschland will auf Drohnen-Anschlag in Leipzig reagieren – das sind die Optionen
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Mitarbeiter stiess zufällig auf Drohne und Sprengstoff am Flughafen Leipzig
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stronghelga
01.09.2026 10:01registriert März 2021
Wie kann die AfD behaupten, deutsche Interessen an erste Stelle zu setzen, wenn sie ausgerechnet gegenüber dem Staat generelle Nachsicht fordert, dessen Geheimdienst nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden gerade einen Sprengstoffanschlag auf deutsche Infrastruktur verübt hat?
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Oberon
01.09.2026 10:12registriert Januar 2014
Die Frage, die sich mir eher stellt, welche Reaktion Deutschland darauf hat. Mir ist in der Vergangenheit die Regierung nicht mit harten Reaktionen aufgefallen.
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flying kid
01.09.2026 10:12registriert August 2017
Dann bin ich jetzt ja sehr auf die gross angekündigte Reaktion von Deutschland gespannt...
Aber vermutlich endets damit, dass man den Botschafter einberuft und wieder einmal von einer roten Linie schwafelt, die nicht überschritten werden darf.
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