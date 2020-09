International

Deutschland

Diabetikerin wird wegen Mess-Chip von Verschwörungstheoretikern angepöbelt



Bild: AP/Abbott Laboratories

«Gates-Hure»: Diabetikerin wird wegen Mess-Chip von Verschwörungstheoretikern angepöbelt

Eine Diabetikerin aus Deutschland hatte ein einschneidendes Erlebnis in einem Supermarkt. Wegen ihres Mess-Chips haben junge Männer die Frau als «Gates-Hure» beschimpft.

Ute Kretschmer-Risché, so heisst die Betroffene, trägt wegen ihrer Krankheit einen Mikrochip, der ihre Glukosewerte im Blut misst und ihr dann mittels App mitteilt, ob und wann wieder eine Insulinspritze notwendig sei. An der Kasse eines Supermartkes habe sie ihr Blutwert mittels der App gemessen, schreibt sie auf Facebook. Anschliessend habe sie eine Stimme von hinten gehört. «Das ist so eine», wurde gemurmelt. Daraufhin hätten ihr drei junge Männer einen Einkaufswagen in den Hintern gestossen. Sie habe zunächst nicht gewusst, was vorging, berichtet Kretschmer-Risché. Kurz darauf hätten sie die Männer angepöbelt.

«Schäm dich!», habe einer gesagt. Fassungslos und mit Unverständnis, was gerade abging, habe sie gefragt, was die Männer meinten. Daraufhin ging es los: Die Männer hätten sie als «Gates-Hure» beschimpft und gesagt, ihr Chip sei «des Teufels».

Sie habe nicht gewusst, wie sie reagieren sollte. Das einzige, was sie im Stande war, zu sagen, war: «Seid ihr blöd?». Doch das habe nichts geholfen. Schnell habe sie den Einkauf erledigt und sei aus dem Supermarkt geflüchtet. Was blieb, waren Fragen. «Noch immer grübel ich: Wie ich hätte besser reagieren können. Was in denen vorgeht. Und wie gut, dass es kühler ist und meine Kleidung meinen Chip verdeckt», schreibt Kretschmer-Risché in ihrem Facebook-Post.

Die Reaktionen

Andere Facebook-User sind schockiert. «Schrecklich was Ihnen widerfahren ist», schreibt eine Userin. «Finde das Verhalten dieser Leute mehr als fraglich», schreibt eine andere.

Aber auch viele Vorschläge, wie die Betroffene auf den Vorfall reagieren hätte können, sind eingegangen. So schreibt eine Userin: «Hättest sagen können: Ich kann euch beruhigen. Der Chip läuft mit Windows 98.» Oder: «Ich hätte gesagt: Ja, mein Chip macht heimlich Fotos von euch und sendet es Bill. Passt auf, was euch morgen widerfährt.»

Chip sei datenschutzrechtlich zulässig

Bei dem Chip handelt es sich um einen «FreeStyle Libre» Chip. Diese werden in an den Oberarm von Betroffenen appliziert, um die Glukosewerte kontinuierlich aufzuzeichnen. Die Erfassung der Werte erfolgt durch einen kurzen Scan des Sensors mit einem speziellen Lesegerät oder mithilfe einer Smartphone App, die für Android und iOS-Systeme verfügbar ist.

Es gab auch Kritik am Datenschutz. Bei der Anwendung mittels Lesegerät würden aber keine Daten an Dritte übermittelt werden. Doch nicht so bei der App: Dort würden Daten in anonymisierter Form übertragen. «Die Bedingungen dafür sind laut Hersteller datenschutzrechtlich zulässig», heisst es bei der deutschen Gesundheitskasse «AOK Plus».

In einem Informationsblatt der App-Hersteller selbst wird dargelegt, welche personenbezogenen Daten er speichert. Darunter fallen gesundheitsbezogene Daten aus der Messung, aber auch die Profildaten des Nutzers und Informationen zu seinem Mobilgerät. Die Daten würden verschlüsselt und in aggregierter und nicht-personenbezogener Form genutzt, heisst es. Zum Beispiel zur Produktentwicklung, Datenanalyse und zu Statistik- und Studienzwecken. (cki)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

19 Gesundheitstipps vom schlechtesten Arzt der Welt Diese Verschwörungstheorien sind wirklich wahr. So wirklich wirklich. Wirklich. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter