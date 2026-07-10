Baby-Leiche verschwindet aus Klinik: Leichnam taucht in Wäscherei auf

Die sterblichen Überreste eines Neugeborenen verschwinden aus einer Klinik in Baden-Württemberg. Schnell hat die Polizei eine Spur.

Konstantin Hitscher / t-online

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Am Mittwochnachmittag ist in Böblingen die Leiche eines Babys aus einem Krankenhaus verschwunden und am Donnerstag in einer Wäscherei wieder aufgetaucht. Das bestätigte ein Polizeisprecher t-online. Zuvor hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet.

Laut der Polizei war das Baby zu früh zur Welt gekommen und kurz nach der Geburt verstorben. Es habe weniger als ein Kilogramm gewogen.

Wie die «Schwäbische Zeitung» schreibt, wurde der Leichnam in der Wäscherei in mehreren Teilen wiedergefunden. Ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg bestätigte diese Angaben nicht.

Klinik bedauert Vorfall «aufrichtig»

Der Leichnam des Neugeborenen sei in dem Zuständigkeitsbereich der Polizei Karlsruhe gefunden worden. Wie der Sprecher erklärte, kamen Leichenspürhunde bei der Suchaktion zum Einsatz.

Die Polizei geht laut einem Sprecher derzeit davon aus, dass das tote Neugeborene von Mitarbeitern der Wäscherei in einem Laken übersehen wurde. Schnell sei bei den Ermittlungen dieses Szenario verfolgt worden, weitere Ermittlungen in dem Fall dauern an. Es stehe ein Verdacht auf Störung der Totenruhe im Raum.

Der Klinikverbund Südwest, der das Krankenhaus betreibt, zeigte sich von dem Vorfall tief betroffen. In einer Stellungnahme erklärte das Unternehmen: «Es tut uns aufrichtig leid, dass die Eltern und Angehörigen in dieser ohnehin schmerzlichen Zeit dies zusätzlich durchleben müssen.» Der Vorfall solle auch intern aufgearbeitet werden.

Die Klinik in Böblingen liegt südwestlich von Stuttgart. Sie bildet gemeinsam mit einem weiteren Standort im benachbarten Sindelfingen ein Krankenhaus. In Böblingen sind unter anderem die Kinderklinik und die Geburtsklinik untergebracht.

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