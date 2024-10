Sex, Blut, Gewalt: Oper in Stuttgart sorgt für 18 Erste-Hilfe-Einsätze

Am Samstag feierte die Performance «Sancta» Premiere im Stuttgarter Opernhaus. Für acht Personen war die Vorstellung zu viel – der Besucherservice musste sich um sie kümmern, da die expliziten sexuellen Handlungen und die Darstellungen von Gewalt sie schockiert hatten.

Für weitere zehn Personen war auch die Vorstellung am Tag darauf zu viel. In bisher drei Fällen war der Zustand der Betroffenen so ernst, dass ärztliche Hilfe nötig war, wie die «Stuttgarter Zeitung» berichtet.

Die Vorstellung von Florentina Holzinger ist ab 18 Jahren und warnt mit fettgedruckten Hinweisen. Es werden explizite sexuelle Handlungen gezeigt.

«Zudem sind echtes Blut sowie Kunstblut, Piercingvorgänge und das Zufügen einer Wunde zu sehen.»

«Wir empfehlen allen Zuschauerinnen und Zuschauern, sich diese Hinweise nochmals genau durchzulesen, damit man weiss, was einen da erwartet», sagte der Pressesprecher der Oper zur «Stuttgarter Zeitung».

Doch er relativiert auch. Übelkeiten und Ohnmachten könnten auch mal bei einer längeren Wagner-Oper vorkommen. Die Oper warnt jedoch auch explizit vor Retraumatisierungen. Im Zentrum der Vorstellung würden Spiritualität und Sexualität stehen – «aber auch Religionskritik und ein kritischer Blick auf religiöse und gesellschaftliche Gewalt».

