Mitglieder der AfD freuen sich über den Wahlsieg ihrer Partei in Sachsen-Anhalt. Bild: keystone

«Sachsen-Anhalt könnte zur Warnung werden»: Das sagt die internationale Presse

Die Reaktionen zum historischen Wahlsieg der AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt fallen dramatisch aus. Die Presseschau.

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Deutschland

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ)

«Wer Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft in die Hände von Politikern geben will, die Deutschland zum Spielball der Grossmächte und eines romantisch-neurotischen Volksglaubens machen, der weiss nicht, was er tut.»

So heisst es in der FAZ. Man müsse der Koalition im Bundestag bei aller berechtigten Kritik dankbar sein, «die Deutschen jeden Tag daran zu erinnern, was demokratische Politik eigentlich ist: nicht die Zerstörung, nicht die reine Lehre, sondern das Mögliche».

«Der Spiegel»

Im Spiegel heisst es:

«Es ist ein Sieg für die AfD, aber noch ist unklar, was er wert ist.»

Für die CDU stelle der Abend eine «brutale Niederlage» dar. Angesichts des Absturzes sei offen, ob sich Sven Schulze halten könne.

«Süddeutsche Zeitung» (SZ)

Die SZ schreibt:

«Das Wahlergebnis der AfD gilt manchen als Meilenstein der Normalisierung der Partei.»

Viele ihrer Wähler hätten sich lange nicht zu erkennen gegeben. «Das war im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt nicht mehr der Fall.» Das Ergebnis werde auch die Diskussionen über die sogenannte Brandmauer und ein AfD-Verbotsverfahren beeinflussen.

«Neue Osnabrücker Zeitung»

«Sachsen-Anhalt könnte zur Warnung werden», heisst es in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zwar habe in anderen europäischen Ländern eine erstarkende Rechte zu deren Mässigung geführt, doch auch, dass eine AfD im Rausch ihrer Stärke über die Stränge schlage, sei denkbar.

«Am besten wäre ein dritter Trend: dass das Wahlergebnis dazu führt, sich zusammenzureissen und Kurs und Tonlage im ganzen Land zu ändern, egal wer regiert.»

«Münchner Merkur»

Der Münchner Merkur geht auf das internationale Signal ein. «Insgesamt fast 60 Prozent für russlandnahe Parteien, das ist mit dem Begriff ‹historisch› noch zurückhaltend beschrieben», heisst es. Im Kreml hätten nach dem AfD-Wahlsieg die Korken geknallt.

Schweiz

«Tages-Anzeiger»

Auch in der Schweiz sorgen die Wahlen in Sachsen-Anhalt für Schlagzeilen. «Das Wahlergebnis schwächt die Bundesregierung in Berlin», heisst es im Tages-Anzeiger. Die AfD stelle den deutschen Kanzler mit einem Erdrutschsieg «vor sein bisher grösstes Problem».

NZZ

«In Sachsen-Anhalt haben die Wähler die alte Ordnung abgewählt. Aber sie haben keine neue bestellt.»

So titelt die NZZ am Wahlabend. Als eindeutige Siegerin sei die AfD nicht mehr politisch zu isolieren. «Im Gegenteil: Sie bestimmt so oder so inzwischen mit, unter welchen Bedingungen in dem ostdeutschen Bundesland überhaupt Mehrheiten entstehen können.»

Frankreich

«Le Monde»

Die AfD erzielt einen historischen Durchbruch in Sachsen-Anhalt, schreibt die französische Zeitung Le Monde. Auch in Frankreich sieht man die Partei des deutschen Bundeskanzlers am Ende:

«Die CDU unter Friedrich Merz bricht ein.»

Grossbritannien

BBC

«Seit dem Zweiten Weltkrieg hat keine rechtsextreme Partei in Deutschland die Kontrolle über ein Bundesland erlangt», heisst es in Grossbritannien von der BBC. Die AfD habe mit dem Resultat ihre etablierten Konkurrenten weit hinter sich gelassen.

USA

CNN

In den USA ist man noch skeptisch. «Deutschlands rechtsextreme AfD wird voraussichtlich in einem ostdeutschen Bundesland gewinnen, doch es ist unklar, ob sie dort regieren kann», schreibt CNN im Titel.

(hkl)